أكسجين.. حلول محلية للأطفال اللاجئين في لبنان لاستكمال تعليمهم

أدت الأزمة الاقتصادية في لبنان وعمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا إلى إغلاق المدارس وتسرب التلاميذ من التعليم، ولكن، وفقا لتقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية، ظهرت حلول محلية لسد هذه الفجوة.

في مخيم شاتيلا للاجئين الواقع على مشارف بيروت والذي تبلغ مساحته كيلومترا مربعا يعيش أكثر من 14 ألف لاجئ. يزيد عدد الأطفال في المخيم عن 650 طفلاً وجميعهم لم يذهبوا إلى المدرسة.

يستضيف لبنان، الذي يشهد ما وصفه البنك الدولي بأنه "واحدة من أشد الأزمات خطورة على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر"، أكبر عدد من اللاجئين في العالم بالنسبة لعدد السكان.

كان للأزمة، التي خفضت قيمة عملتها الليرة بنسبة 97% منذ عام 2019، تأثيرا شديدا على 1.5 مليون لاجئ سوري يعيشون في البلاد. ومع أن تسعة من كل عشرة لاجئين سوريين يعيشون في فقر مدقع، فقد أصبح التعليم ترفاً لا يستطيع معظمهم تحمل تكاليفه.

تركت الأزمة نظام التعليم في لبنان في وضع صعب، ومع خسارة رواتب المعلمين نحو 90% من قيمتها، تسببت الإضرابات والاستقالات المتكررة في إبقاء المدارس العامة مغلقة معظم أيام العام، كما أغلقت العديد منها أبوابها بالكامل في السنوات الثلاث الماضية لأنها لم تتمكن من تحمل تكاليف التشغيل.

يواجه الأطفال اللاجئون عوائق إضافية بما في ذلك "كراهية الأجانب، ومحدودية الأماكن في المدارس العامة، ونقص الوثائق المدنية، ومحدودية المسارات للانتقال إلى التعليم الرسمي"، وفقاً للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

في أغسطس 2020، حولت بتول غانم، غرفة صغيرة في استوديو التصوير الفوتوغرافي الخاص بزوجها في شاتيلا إلى فصل دراسي. طرقت أبواب الجيران ودعت أطفالهم للحضور لمدة ساعتين كل يوم. لم تكن هناك مكاتب، وكان الطلاب يضعون كتبهم على أحضانهم. وتقول: "لكنهم ما زالوا يأتون بشغف لتعلم القراءة والأرقام".

ومع قدوم المزيد من الأطفال، مددت بتول غانم، وهي سورية لاجئ تعيش في مخيم شاتيلا، ساعات التدريس الخاصة بها ووصل المتطوعون للمساعدة. وبتمويل من المنظمة النمساوية غير الحكومية "قافلة الإنسانية"، تم إنشاء مركز يضم 19 موظفًا و50 مكتبًا وثلاث سبورات.

قالت بتول غانم للجارديان، "حتى الآن، قمنا بتعليم حوالي 300 طفل تتراوح أعمارهم بين 6 و16 عامًا في مركز الأكسجين. لقد أطلقنا عليه هذا الاسم لأن التعلم لا يقل أهمية عن الأكسجين.

على بعد نصف ساعة سيرًا على الأقدام، في قلب بيروت، تعيش ميرفت عكر البالغة من العمر 31 عامًا في مخيم برج البراجنة للاجئين، وهو مكان آخر محدود الموارد ويعاني من فقر مدقع، ومكتظ بحوالي 31,000 لاجئ. معظمهم من الفلسطينيين وأكثر من 2500 طفل.

لا يمكن للأطفال في المخيم الالتحاق بالمدارس العامة إلا بعد قبول جميع المتقدمين اللبنانيين. مع قيام المزيد من العائلات اللبنانية بنقل أطفالها إلى المدارس العامة بدلاً من المدارس الخاصة بسبب الأزمة المالية، أصبح هناك عدد أقل من الأماكن المتاحة للاجئين.

تقول ماجدة نجيب، وهي عضو مؤسس في جمعية النجدة الاجتماعية التي تأسست عام 1976 لدعم اللاجئين الفلسطينيين في المخيم: “إن الوضع الاجتماعي والاقتصادي الصعب ترك الناس يكافحون من أجل البقاء، وزاد عدد الأطفال العاملين.

وقالت إن أربع مدارس تديرها الأمم المتحدة خدمت الأطفال في المخيم حتى أدى الوباء إلى التعليم عبر الإنترنت، والذي افتقرت العديد من العائلات والأطفال إلى التكنولوجيا للوصول إليه. وقالت إن عدد المتسربين من المدارس لم يتعافى منذ ذلك الحين.