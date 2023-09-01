حتحوت ينفي انتقال فخر العرب لاتحاد جدة

أكد الإعلامي هاني حتحوت مقدم برنامج الماتش على صدي البلد أن محمد صلاح باقي في ليفربول .



وأضاف حتحوت عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر " ‏"صلاح ليس للبيع مهما زادت ضخامة العرض".. هو رد ليڤربول الذي وصلني على ارتفاع عرض الاتحاد لضم محمد صلاح، إلى ٢٥٠ مليون دولار.



وتابع قائلا : أعتقد أن صلاح باقٍ في ناديه، وسيعود وفد الاتحاد إلى جدة بدونه .



كانت صحيفة عكاظ السعودية أكدت خلال الساعات الماضية أن محمد صلاح سيصل إلى المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، لتوقيع عقود انضمامه لاتحاد جدة.

وقال يورجن كلوب خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة:" موقف محمد صلاح؟ كل شيء كما هو لا يوجد جديد، النادي لم يتلق أي عروض على حد علمي".

وأضاف:" علينا حماية كرة القدم الأوروبية، أنا أحب اللاعبين الذين انضموا للأندية السعودية، لكننا بحاجة للحفاظ على قوة المسابقات الأوروبية".