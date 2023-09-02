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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الأكبر في 14 عاما.. هبوط حاد لـ أسعار عقارات بريطانيا

أسعار المنازل
أسعار المنازل

انخفضت أسعار المنازل في بريطانيا بنسبة 5.3% على أساس سنوي في شهر أغسطس (أي مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي)، لتسجل بذلك أكبر انخفاض منذ 14 عاماً، وتهوي بأكثر بكثير من التوقعات السابقة.

وبحسب تقرير عبر “العربية نت” فيأتي ذلك بسبب ارتفاع أسعار الفائدة الذي أثر بشكل ملحوظ على السوق وأطلق العديد من التحذيرات بهذا الخصوص خلال الشهور الأخيرة.

وقال تقرير نشرته جريدة "إيفننغ ستاندرد" المحلية الصادرة في لندن، واطلعت عليه "العربية نت"، إن أسعار المنازل في بريطانيا هبطت خلال شهر أغسطس وحده بنسبة 0.8% مقارنة بما كانت عليه في الشهر السابق، وهذه النسبة ضعف التوقعات السابقة التي كانت تتحدث عن انخفاض متوقع خلال الشهر الماضي بنسبة 0.4% فقط. 

وقال جيمس بريجز، رئيس المبيعات الوسيطة في شركة “توجيزر” العقارية: "من المرجح أن يكون إعلان اليوم عن انخفاض أسعار المنازل، جزئياً، بسبب مغادرة مستثمري الشراء من أجل التأجير من السوق، مما أدى إلى تحول المزيد من العقارات إلى أن تصبح متاحة للمشترين لأول مرة، أي الذين يشترونها لأغراض السكن، مما أدى بدوره إلى تخفيف الطلب وأصبحت الأسعار في متناول الجميع بشكل هامشي.

وأضاف بريجز إنه في حين يشير تقرير بنك "هاليفاكس" إلى أن الإسكان أصبح ميسور التكلفة بنسبة أكثر مقارنة بالعام الماضي، مما يخلق بيئة أكثر ملاءمة للمستثمرين، فإن عدم اليقين بشأن ما إذا كانت هذه الأرقام الحالية ستكون اتجاهاً أم مجرد إشارة قصيرة للسوق".

أسعار المنازل بريطانيا أساس سنوي اسعار الفائدة المبيعات الوسيطة

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