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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

قافلة دعوية من الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء في الشيخ زويد

وزير الاوقاف
وزير الاوقاف

قالت وزارة الأوقاف إن أولى القوافل الدعوية المشتركة بين الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء المصرية أدت رسالتها على الوجه الأكمل بمدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء اليوم الجمعة حيث أدى أعضاء القافلة خطبة الجمعة بعنوان: "حديث النبي (صلى الله عليه وسلم) عن نفسه"، وعقدوا العديد من الندوات بعنوان: "حق الوطن".

وشارك في هذه القافلة كل من: 
1. د/ أسامة فخري فكري الجندي مدير عام شئون القرآن الكريم بديوان عام وزارة الأوقاف.
2. د/ شريف السعيد إسماعيل إبراهيم مدير عام الوعظ بالأزهر الشريف.
3. د/ علي عمر الفاروق محمد فخر أمين فتوى بدار الإفتاء المصرية.
4. الشيخ/ عبد اللطيف سيد حسانين حسانين واعظ بالأزهر الشريف.
5. الشيخ/ محمد نور الدين أحمد عبد العال إمام وخطيب ومدرس.
6. الشيخ/ طه علي طه محمد إمام وخطيب ومدرس.
7. الشيخ/ خالد عبد الله موسى حماد جهامة أمين فتوى بدار الإفتاء المصرية.
8. الشيخ/ أحمد محمد عبد العزيز أبو المجد واعظ بالأزهر الشريف.
9. الشيخ/ مصطفى أحمد علي نوار إمام وخطيب ومدرس.
10. الشيخ/ محمد أحمد سيد نصر واعظ بالأزهر الشريف. 
11. الشيخ/ محمود طه عطية محمد إمام وخطيب ومدرس.
12. الشيخ/ عبد الله صبحي عبد الرءوف حسين واعظ بالأزهر الشريف.
 

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