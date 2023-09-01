عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إطلالات نجوم الفن في افتتاح مهرجان المسرح التجريبي بدورته الثلاثين

مهرجان القاهرة الدولي
مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

بدأ منذ قليل توافد نجوم الفن على دار الأوبرا المصرية، لحضور حفل افتتاح مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الثلاثين، والتي تستمر فعالياته حتى يوم 8 سبتمبر الحالي، بمشاركة 19 عرضا يمثلون 19 دولة عربية وأجنبية بالإضافة إلى مصر.

حرص عدد من النجوم على التواجد، والذين حرصوا على الظهور بإطلالات أنيقة ومثيرة، وأطلت نجمات الفن في مصر، بإطلالات ناعمة للغاية وفساتين هادئة وبسيطة، واللاتي اعتمدن صيحات متنوعة وعصرية من الأزياء.

وفي بداية الحفل حضر: الدكتور جبار جودي نقيب الفنانين بالعراق، والفنان السعودي ابراهيم العسيري، الصحفي العراقي ماجد لفته، والصحفي الكويتي مفرح الشمري، وعبدالله الشيحي مدير مسرح عجمان.

وكان من بين أبرز الحضور: الكاتب اسماعيل عبدالله رئيس الهيئة العربية للمسرح، والكاتب غنام غنام رئيس المركز الاعلامي للهيئة العربية للمسرح، ‏سلطان البازعي، رئيس هيئة المسرح والفنون الأدائية، عبد الإله السناني رئيس مهرجان الرياض للمسرح، السفير على المهدي.

وحضر من النجوم المصريين، الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، النجمة نانسي صلاح، الفنان هاني الطمبوري، الفنان ياسر عزت، الفنان عادل حسان، الفنان محسن منصور، المخرج إسلام إمام، الفنانة الكبيرة سميرة عبد العزيز، المخرج محمد مرسي، المخرج جمال ياقوت، الفنان سامح الصريطي، الفنان جمدي الوزير.


مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي يقام برعاية وزيرة الثقافة الدكتور نيفين الكيلاني، وتتشكل لجنته العليا من كل من: الدكتور سامح مهران رئيسًا، الدكتور محمد عبد الرحمن الشافعي منسقًا عامًا، الدكتورة دينا أمين مديرًا، الدكتور أيمن الشيوي مديرًا، بالإضافة إلى عضوية كل من: الدكتور أحمد مجاهد، الدكتورة أسماء يحيى الطاهر، الدكتور محمد سمير الخطيب، المخرج أحمد البوهي.

ومهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، أحد أقدم المهرجانات الدولية المتخصصة في إعطاء الفرصة لتقديم العروض المسرحية التجريبية من كل دول العالم، ويهدف المهرجان إلى خلق حالة من التواصل والحوار بين مختلف الشعوب والجماعات، إضافة إلى تعريف الجمهور في مصر والمنطقة العربية بأحدث التيارات في المشهد المسرحي، وإتاحة نافذة يطل منها المسرحيون حول العالم على أحدث تطورات المشهد المسرحي في مصر والبلاد العربية.

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي
مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي
مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي
مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي
مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي
مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي
مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي
مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي
مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي
مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي
مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي
مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي
مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي
مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي
مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي
مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي
مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي
مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي
مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي
مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي
مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي
مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي
مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي
مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي
مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي
مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي
مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي
مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي
مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي
مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي
مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي
مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي
مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي
مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي
مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي
مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي
مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي
مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي
مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي
مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي
مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي
مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي
مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي
مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي
مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي
مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي
مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي
مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي
مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي
مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي
الأوبرا دار الاوبرا المصرية القاهرة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي دار الأوبرا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث سيارة مروع لعائلته.. أسرار جديدة عن سبب طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

1000 دولار.. شروط إقامة الأجانب فى مصر.. قرار حكومي

بعد قرار المركزي.. 100 جنيه غرامة عقوبة رفض التعامل بالعملة الرقمية الجديدة

عاجل.. اتحاد جدة يُقدم عرضا خرافيا لضم محمد صلاح من ليفربول.. تفاصيل

شكرا من كل قلبي.. كهربا يوجه رسالة مؤثرة لجماهير وإدارة الأهلي

الأزمة انتهت.. قرار بشأن زيادة أسعار السجائر| ماذا فعلت الشرقية للدخان؟

7 سنوات ومنصب جديد.. مفاجأة في عرض اتحاد جدة السعودي لمحمد صلاح

رسميا.. الإفراج عن المصريين الخمسة المحتجزين في قضية طائرة زامبيا وإسقاط التهم

ترشيحاتنا

بعد وفاته اليوم في لندن.. من هو رجل الأعمال المصري محمد الفايد؟

عمل بالزراعة وأنشأ مشروعات عملاقة وبكى عند الحديث عن إنجازات السيسي.. أبرز لقطات حوار كامل الوزير اليوم

هيحصل إغلاق تاني؟ إعلان رسمي من الصحة بشأن متحورات كورونا

سقوط مروحية على متنها قائد للأمن العام في إيران

دعاء يوم الجمعة يقضي لك 100 حاجة .. ردد هذه الكلمات

وفاة الملياردير المصري محمد الفايد عن عمر يناهز 94 سنة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفشار؟

إليسا تثير الجدل فى أحدث جلسة تصوير خضعت لها

طريقة عمل كرات الليزي كيك| بأسهل الخطوات

مش بتروح بغسيل الأسنان.. أطعمة تسبب رائحة الفم الكريهة

فيديو

بسبب قبلة .. لويس روبياليس يواجه الإيقاف المؤقت للتعرض لموقف محرج

أسرار رحيل سيد عبدالحفيظ وحاجة الأهلي لمهاجم.. ماذا قال حسام البدري عن كولر ؟ «فيديوجراف»

خطفت قلوبهم .. حبيبة مرزوق تبهر العالم برقصة فرعونية

محمد صلاح في السعودية ؟ تطورات عن العرض السعودي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

اﻟﻤﺰﻳﺪ