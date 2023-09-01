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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

فين نخوة الرجالة | شيماء سيف تشعل السوشيال ميديا لسبب صادم

الفنانة شيماء سيف
الفنانة شيماء سيف

أثارت الفنانة شيماء سيف، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، بسبب تصريحات لها من خلال منشور طرحته على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" انتقدت من خلاله ملابس بعض المصريين، وسط جدل كبير في التعليقات لديها من قبل المتابعين، الأمر الذي جعلها واحدة من أكثر الأسماء رواجا على "السوشيال ميديا" في الساعات الأخيرة. 

شيماء سيف تثير جدلا واسعا بسبب المايوهات 

واعترضت الفنانة شيماء سيف، من خلال تصريحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي ارتداء المايوهات في كل مكان في الوقت الحالي، بدلا من ارتدائها على البحر فقط لا غير، متسائلة: "هي فين نخوة الرجالة يا جماعة، وازاي بيسمحوا بالموضوع كده عادي؟". 

وجاءت تدوينة شيماء سيف التي أثارت جدلا واسعا على "السوشيال ميديا" كالآتي: "خلاص الصيف بيخلص لكن للأسف أثاره مكملة.. طول عمرنا بنطلع على البحر ونشوف أشكال وألوان مايوهات.. لكن السنة دي العري فاق الوصف.. المايوه بقى يتلبس في كل مكان مش على البحر بس، هي فين نخوة الرجالة؟". 

وانتقدت شيماء سيف خلال تصريحاتها الآباء والأمهات لسماحهم لبناتهم بارتداء الملابس الفاضحة في كل مكان، مضيفة: "هو فين الحياء يا جماعة". 

تصريحات وانتقادات شيماء سيف أثار جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، ما بين مؤيد ومعارض لها، إذ لاقت تفاعلا كبيرا وتأييد من جانب كبير من التعليقات، حيث قال أحد الحسابات باسم "برنسيس سانيم": "برافو عليكي أول فنانة عربية تتكلم بالشكل ده، دي معجزة الله ينور عليكي، هو حصل إيه في الدنيا، وحصل إيه في البشر، خلاص مبقاش فيه احتشام ولا حياء خالص". 

وعلى الجانب الآخر، لاقت الفنانة شيماء سيف أيضا عدد من الانتقادات الواسعة حول تصريحاتها وانتقاداتها لارتداء المايوهات. 

شيماء سيف مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا فيس بوك المايوه

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