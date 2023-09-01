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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جزء من الملابس الداخلية .. شيماء سيف تشن هجومًا على المايوهات

شيماء سيف
شيماء سيف

شنت الفنانة شيماء سيف، هجوما شديدا -من خلال حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام- على مايوهات الصيف التي انتشرت بشكل واسع. 

وكتبت شيماء سيف: «خلاص الصيف بيخلص لكن للأسف آثاره مكملة.... طول عمرنا بنطلع على البحر ونشوف اشكال والوان مايوهات .. لكن السنة دي العري فاق الوصف .. المايوه بقي يتلبس في كل مكان مش على البحر بس.. توب المايوه ( اللي في نظري جزء من الملابس الداخلية ودة اكثر وصف مؤدب اقدر اقوله)». 

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وتابعت شيماء سيف: «توب المايوه بقي اللبس الرسمي للبنات وفوقه كاش مايوه بيبين اكثر ما بيستر.. هي البنات دي ما لهاش اب او زوج او اخ قلبهم ياكلهم عليهم والدم يجري في عروقهم؟؟؟ فين نخوة الرجالة.. فين حياء البنات.. والمصيبة ان كل الاعمار وكل الأحجام مش بتفرق». 

واستكملت شيماء سيف: «الموضوع زاد اووووى تحت مظلة انه بلاش body 
shaming و كلام فاضى ، فين الحياء ؟؟ ال body ده المفروض نحافظ عليه مش نمتع غيرنا بيه.... الغلط غلط ولو كل الناس عملوه .. الغلط غلط ولو اصبح عادة الكل.. حفضل اقول دة غلط حى لوكنت لوحدي اللي بقوله». 

وأضافت شيماء سيف: «العري مظهر من مظاهر التخلف الفكري واللي فاكر انه تحضر ماشي وراء القطيع بدون وعي.. فين الحياء والعفة والخجل والخصوصية؟؟؟». 

واختتمت شيماء سيف: «بالنسبة للى عنده اولاد صغيرين و بيسالوا اهى ليه البنت دى لابسة كده كل شئ بقي مباح كدة للناس كلها؟ ربنا يستر علينا جميعا و يهدي البنات و الاولاد و ويشوفوا الغلط غلط مهما كتر .. ربنا أرنا الحق حق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطل وجنبنا اتباعه». 

منشور شيماء سيف 

شيماء سيف 

يذكر أن علقت الفنانة شيماء سيف، علي دورها في مسلسل "١٠٠٠ حمد الله على السلامة" بالمشاركة مع الفنانة يسرا ونخبه من الفنانيين المتميزين، والذي عرض خلال شهر رمضان المبارك.

وأضافت "شيماء سيف" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع علي قناة دي إم سي ، أنها قامت بالبكاء بشدة بعد الانتهاء من مسلسل ١٠٠٠ حمد الله على السلامة، بسبب تعلقها الشديد بطاقم العمل بشكل كامل نظرا لتعاونهم الجميل.

وتابعت شيماء سيف، أنها كانت تقوم بأشياء ترفيهية غير معتادة أثناء قيامهم بالتصوير حتي لا يكون هناك شعور بالملل أو الضيقة أثناء التصوير.

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