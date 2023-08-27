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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

توأم أوي.. أسما شريف منير تظهر مع عمر كشمير بعد حلاقة شعرها

أسما شريف منير مع
أسما شريف منير مع عمر كشمير

نشرت الإعلامية أسما شريف منير، مقطع فيديو قصيرا عبر ستوري حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، ظهرت فيه مع الممثل الشاب عمر كشمير، وهما يتبادلان الضحك والدعابات. 

 

وعلقت أسما شريف منير، على الفيديو القصير، قائلة: «توأم أوي.. بحبك»، لتشير إلى الشبه بينها وبين عمر كشمير، من ناحية الشعر الأصفر القصير. 

أسما شريف منير مع عمر كشمير

أسما شريف منير تحلق شعرها

نشرت أسما شريف منير، فيديو جديدا لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

 

وظهرت أسما شريف منير، وهي تقص شعرها بماكينة حلاقة علي الزيرو ، مما أثار الجدل و دهشة عدد كبير من المتابعين.

 

وعلقت قائلة أسما شريف منير: شعري بقاله فترة بيقع جامد، ده غير ان من كتر العمايل اتحرق وبقي مش صحي خالص، غير الغدة و تأثرها عليه، قررت أنفذ قرار كان بقالي كتير اوي نفسي اخده، ابداً من جديد، أحرر نفسي، أفتح صفحة جديدة، حقيقي هو قرار صعب جداً بس حسسني بقوة و تفاؤل.

 

وتابعت أسما شريف منير: رميت ورايا حاجات كتيرة اوي بمجرد اني شلت شعري، قلبي كان بيدق جداً و بعديها حسيت اني مليانا ادرينالين.. خطوة جريئة و مرعبه بس حسه اني طالعة منها بدرس عارفة ان في ناس كتير هتهاجمني بس انا فراق معايا احساسي بالراحة اللي انا حسها دلوقتي…عادي هبطول تاني بس الاحساس ده مش هحسه غير مرة.. بكره هتشوفوا النتيجة الاخيرة. 

 

أحدث أعمال شريف منير 

وكانت أحدث أعمال الفنان شريف منير الفنية، هو مسلسله إجازة مفتوحة، الذي تم عرضه في أواخر 2021. 

ويجسد شريف منير خلال الأحداث دور أب، متزوج من الفنانة لقاء الخميسي، وتجسد الفنانة سميحة أيوب دور والدته، كما تظهر ملك قورة ودنيا ماهر بدور شقيقتيه، ويجسد كريم أبو زيد دور شقيق الفنانة لقاء الخميسي.

 

مسلسل إجازة مفتوحة

مسلسل "إجازة مفتوحة" من تأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وهو بطولة شريف منير، لقاء الخميسي، سميحة أيوب، ملك قورة، دنيا ماهر، مراد مكرم، كريم أبو زيد، ملك قورة، هشام إسماعيل، نورهان، هدىمجدي، أحمد زكريا.

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