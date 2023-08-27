بسعر خرافي.. هيفاء وهبي تثير الجدل بأنوثتها في هذه الإطلالة

شاركت الفنانة هيفاء وهبي، جمهورها، عبر حسابها على “إنستجرام”، بصور جديدة لها، خلال حفل غنائي في مارينا دلتا بمحافظة كفر الشيخ.



وظهرت هيفاء وهبي بإطلالة متميزة وجريئة كشفت عن أناقتها وجمالها، مرتدية فستانا باللون البينك والأخضر، وهو ما جعل إطلالتها بسيطة.

والفستان من Tony Chaaya وسعره 3.800 دولار أي نحو 117 ألف جنيه مصري.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتفيها.

وتتميز هيفاء وهبي دائما بالبحث عن التجديد سواء في أعمالها أو إطلالاتها.

يشار إلى أن هيفاء وهبي طرحت مؤخرا أغنية "مابضعفش" من ألحان سامر أبو طالب وكلمات عمرو المصري وتوزيع سليمان دميان، وإخراج إيلي فهد.

يذكر أن آخر أعمال هيفاء وهبي كان فيلم "رمسيس باريس" الذي عرض في موسم عيد الفطر 2023.

فيلم "رمسيس باريس" بطولة هيفاء وهبي، محمد سلام، محمد ثروت، حمدي الميرغني، محمود حافظ، سميرة مقرون ومصطفى خاطر، وأوس أوس، جومانا مراد، ومصطفى البنا، أحمد كشك وسامى مغاوري، وتأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسي، وإنتاج ريمون رمسيس وأحمد خالد موسى.

IMG_0968

IMG_0967