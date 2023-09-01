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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمم المتحدة: الخطر يحاصر 700 ألف شخص في النيجر بعد إغلاق الحدود

الأزمة في النيجر
الأزمة في النيجر

قالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن إغلاق الحدود والقيود المفروضة على المجال الجوي بسبب أزمة النيجر التي بدأت في 26 يوليو الماضي، أدى إلى تعطيل أنماط الهجرة في البلاد، مما يعرض مئات الآلاف من المهاجرين والنازحين للخطر.

في مؤتمر صحفي عقد في جنيف اليوم الجمعة، قال المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة لغرب ووسط أفريقيا كريس جاسكون، إن هناك 710,000 نازح في النيجر، بما في ذلك اللاجئين وطالبي اللجوء والنازحين داخليًا، بحسب ما أوردته وكالة فرانس برس.

وأضاف أن المفوضية تستضيف 4800 مهاجر في سبعة مراكز عبور في النيجر، بالإضافة إلى 1400 آخرين ينتظرون المساعدة خارج المراكز وقال جاسكون إن الوكالة تجاوزت طاقتها بنسبة 40٪.

وناشد جاسكون المجتمع الدولي توفير الموارد للسماح للوكالة بمواصلة تقديم الخدمات الأساسية للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل وأضاف أن المنظمة الدولية للهجرة تدعو أيضًا إلى إنشاء ممر إنساني حتى يتمكن المهاجرون من العودة بأمان إلى بلدانهم الأصلية.

وفي الوقت نفسه، حضر مسؤولون من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا – الإيكواس – اجتماعًا غير رسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الخميس في توليدو بإسبانيا، لطلب دعمهم.

وتتعامل الكتلة الإقليمية بشكل مباشر مع قادة الانقلاب في النيجر وفرضت عقوبات اقتصادية عليهم وأشار الاتحاد إلى أنه سيستخدم القوة العسكرية.

وعقب الاجتماع، قال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اتفقوا على "بدء عملية لإنشاء إطار قانوني للعقوبات الفردية" ضد القادة في النيجر، لكنهم احتفظوا بالحكم على استخدام القوة العسكرية.

الأمم المتحدة النيجر إغلاق الحدود المنظمة الدولية للهجرة

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