تُلمع الأحذية وفخورة بعملها.. «أحلام مواطن» يرصد قصة أم إبراهيم مع زوجها| فيديو

استعرض الإعلامي، هاني عبد الرحيم مقدم برنامج "أحلام مواطن" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، قصة "أم إبراهيم وزوجها فريد".

وأوضحت أم إبراهيم، أنها قررت مساعدة زوجها، فريد، في عمله، وبدأت منذ 5 سنوات فى تلميع الأحذية، معقبة:" فى الأول كنت مكسوفة، لكن ده أحسن ما أمد إيدي لحد، وحاليا بتشرف بمهنتي".

المصاريف والجمعيات

وأضافت أم إبراهيم، أن زوجها فريد، أصيب بمرض، وعليه الكثير من الالتزامات، منها المصاريف والجمعيات.

وواصلت “أم إبراهيم” حديثها، قائلة: "اشتغلت في البداية في الخضار، لكن مانفعش، وفي أحد الأيام كان فريد يحتاج إلى الأدوية، ولا أملك أموالا؛ فقررت حينها العمل معه في تلميع الأحذية".