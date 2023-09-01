إيمان حفظت القرآن وكتبته كاملا فى عام واحد.. والإعلامى يرد: فخور بيكي

قالت إيمان الشيخ، إنها حفظت القرآن الكريم فى عام وكتبته بيدها كاملا، ووجهت رسالة قائلة:" ديما استمروا فى حفظ القرآن".

وأوضحت إيمان خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "أحلام مواطن"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الاعلامى هانى عبد الرحيم، قائلة:" كان حلمى أحفظ القرآن الكريم ودا حصل بفضل ربنا ودعم أهلى".

الكتابة تثبت الحفظ

وعن فكرة كتابة القرآن، قالت:" أن معلمتها اقترحت عليها كتابته لأن الكتابة تثبت الحفظ".



وختمت إيمان حديثها قائلة:" كنت حابة أعمل حاجة حلوة أقابل بها الله يوم القيامة"، ورد عليها الإعلامى هانى عبد الرحيم قائلا:" كلنا فخورين بيكى ربنا يجازيكى خير".