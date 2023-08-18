في ثوبه الجديد.. هاني عبد الرحيم يقدم برنامج «أحلام مواطن» عبر «صدى البلد»| الجمعة

تنطلق أولى حلقات برنامج “أحلام مواطن”، في ثوبه الجديد، والذي يقدمه الإعلامي هاني عبد الرحيم، على فضائية “صدى البلد”، يوم الجمعة المقبل، الموافق 25 أغسطس.

ويعود البرنامج هذا الموسم، مع الإعلامي هاني عبد الرحيم على فضائية صدى البلد الرئيسية، حيث يتضمن البرنامج فقرات اجتماعية وخدمية متنوعة تهم الجمهور المصري.

ويقول الإعلامي هاني عبد الرحيم، إن البرنامج هذا الموسم سيكون مختلفا تمامًا عن المواسم السابقة، وسيكون تحقيق أحلام المواطنين “عرض مستمر” كما كان دومًا مع البرنامج، مشيرا إلى أن سياسة البرنامج هذا الموسم، تعمل على إعادة، بل وتعظيم جسر الثقة بين المشاهد والبرنامج؛ وذلك بتحقيق خدمات حقيقية، وتقديم محتوى إعلامي مختلف، وليس مكررا أو تقليديا.

الشارع المصري

وأضاف: “أحلام مواطن” هو برنامج للتعبير عن الشارع المصري، بتقديم محتوى إعلامي راقٍ ومحترم، وليس بحثًا عن التريند على حساب الرسالة الإعلامية والمهنية.

وأوضح الإعلامي هاني عبد الرحيم، أن هذا الموسم سيكون استثنائيًا في تناول بعض الأمور، والتعبير عنها بشكل جريء وإيجابي، وأن هناك بعض المبادرات سيتبناها البرنامج، بالتعاون مع العديد من الوزارات الخدمية التي تعمل دائمًا مع المواطن بشكل يومي، في مفاجآت تحمل الخير لكل المواطنين.

ووجه الشكر إلى مؤسسة “سقيا الماء”، الراعي الرسمي للبرنامج، مشيرا إلى أن البرنامج كان، وما زال، وسيظل لسان حال المواطن المصري البسيط، ويسعى بكل ما أوتي من قوة إلى خدمة المواطن في المقام الأول، مؤكدا أنه يعلم جيدا وعي المشاهدين.