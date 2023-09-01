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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحرك إسرائيلي خطير ضد لبنان.. وروسيا تعلق

اختراق إسرائيلي للأجواء
اختراق إسرائيلي للأجواء اللبنانية

اخترقت طائرة تابعة لسلاح الجوي الإسرائيلي، اليوم الجمعة 1 سبتمبر 2023 الأجواء اللبنانية، في سماء بيروت.

وأصدر الجيش اللبناني بيانا قال فيه إنه "بتاريخ 1/ 9/ 2023 الساعة 10.25 خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية من فوق البحر مقابل بلدة الدامور ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الدامور، الناعمه بيروت وضواحيها، بعبدا وعاليه".

وأضاف البيان أن "الطائرة غادرت الأجواء عند الساعة 13.50 من فوق البحر مقابل خلده وتتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان"، بحسب ما أوردته الوكالة الوطنية للإعلام.

وعلقت وزارة الخارجية الروسية على التحرك الإسرائيلي، بالقول إن انتهاك إسرائيل للمجال الجوي اللبناني يثير التوتر على الخط الأزرق.

وأضافت موسكو أن الأثر المدمر للأعمال العسكرية الإسرائيلية التعسفية، بما في ذلك انتهاك المجال الجوي اللبناني، يتعارض مع متطلبات قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 و"يثير زيادة في التوتر على طول الخط الأزرق".

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