خبير: كثير من الآثار المصرية خرجت مع البعثات الأجنبية القديمة.. فيديو

خصص الإعلامي محمد سعيد محفوظ، فقرة من برنامج "العاشرة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، تحت عنوان “بعد سرقة المتحف البريطاني.. متى تعود آثارنا من الخارج؟”.

وقال الدكتور عبدالرحيم ريحان الخبير الأثري٫ إن كثيرا من الآثار المصرية خرجت مع البعثات الأجنبية القديمة.

وأضاف الدكتور عبدالرحيم ريحان الخبير الأثري٫: “المعروض من الآثار المصرية في الخارج 4 بالمائة فقط من إجمالي الآثار المنهوبة”.

وأشار: “بعض الدول لا تعرض ما لديها من آثار حتى لا نطالب بإعادتها”٫ موضحا: “قوانين المتحف البريطاني تمنع إعادة القطع الأثرية لمواطنها الأصلي".





