بعد سرقة المتحف البريطاني.. مؤرخ: فرصة ذهبية للدول لاستيراد آثارهم المنهوبة

أكد المؤرخ مجدي شاكر، أن المتحف البريطاني تعرض للسرقة حيث تم سرقة حوالي ألفين قطعة أثرية بينهم مجوهرات تعود للقرن الـ 15.

وقال مجدي شاكر في مداخلة هاتفية على قناة “ الثقاهرة الإخبارية”،:" ففي فرنسا حدث حادث سرقة مماثل في متحف اللوفر وذلك منذ 3 هور وتم القبض على مدير المتحف آنذاك".

وأضاف مجدي شاكر:" تقديم رئيس المتحف البريطاني استقالته دليل على أن حجم الحادث كبيرة وأن عدد القطع المسروقة أكبر من المعلن عنها".

وتابع مجدي شاكر :"بعد سرقة المتحف البريطاني هناك فرصة رائعة للدول التي تم سرقة أثار منها للمطالبة باستعادة آثارها ".

وأكمل مجدي شاكر :"المتحف البريطاني يعرض حوالي 8 ملايين قطعة أثرية لا تمتلك بريطانيا معظمها".