مصر والصين واليونان يطالبون المتحف البريطاني باسترداد القطع الأثرية.. فيديو

تعرض المتحف البريطانى الذى يضم قطعا أثرية فريدة تخص العديد من الدول بينها مصر خلال السنوات الماضية لحوالى 1000 عملية سرقة.

وأوضح تقرير معروض على “سكاى نيوز يوتيوب”، أن العديد من الدول بينها مصر، الصين اليونان تطالب المتحف البريطانى بإسترداد الاثار الخاصة بهم فى المتحف.

غير أمين على آثار مصر

وكشف التقرير أن الدكتور زاهى حواس عالم الاثار أكد أن المتحف البريطانى غير أمين على آثار مصر، ودعا بأن تكون هناك مطالبة شعبية بسحب الاثار المصرية من متحف بريطانيا.

وأشار التقرير إلى أن حوادث سرقة متحف بريطانيا انتزعت الذريعة التى كان يبرر بها المسؤولون البريطانيون احتفاظهم بكنوز الشعوب الاخرى،وهى حماية آثارهم من السرقة.