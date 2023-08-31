بعد سرقة المتحف البريطاني.. فتح باب التساؤلات عن استعادة آثار الدول.. فيديو

عرضت فضائية “ القاهرة الإخبارية” تقريرا عن سرقة آثار من المتحف البريطاني، بما فتح باب الحديث عن أهمية استرداد الدول لآثارها من بريطانيا.

وأوضح التقرير أن حادث سرقة المتحف البريطاني فتح باب التساؤلات حول مدى إمكانية استعادة الدول لآثارهم، وما هي جدوى التشريعات والاتفاقيات الدولية الملزمة باسترجاع الآثار .

وتابع التقرير أن الآثار العربية شهدت عمليات نهب وسلب على مر سنوات، ومن أبرز عمليات النهب هي الغزو المغولي الذي شهد تدميرا ممنهجا للثقافة العربية.

وأكمل التقرير أن التنظيمات الإهابية قامت بتنفيذ عمليات تهريب آثار كثيرة من الدول التي يوجد بها نزاعات وازمات مثل سوريا والعراق وليبيا.

ولفت التقرير إلى أن تنظيم داعش الإرهابي قام بتهريب الكثير من القطع الأثرية التي لا تقدر بثمن خارج هذه الدول فيما يطلق عليها اسم تجارة آثار الدم.