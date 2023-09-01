مها أحمد: وافقت على مسلسل الليلة الكبيرة قبل قراءة السيناريو

قالت الفنانة مها أحمد، إنها وافقت على دورها في مسلسل الليلة الكبيرة قبل حتى قراءة السيناريو.

وأضافت مها أحمد، خلال حوارها مع برنامج "سبوت لايت"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم شيرين سليمان،: "وافقت لأني بثق في مخرج المسلسل للغاية، لأنه يهتم بكل تفاصيل العمل الفني ويحب الفنانين".

شبه الجوهرة

وأوضحت مها أحمد: "مسلسل الليلة الكبيرة شبه الجوهرة، ومليء بالكوميديا والفكر الجديد".

وأكدت الفنانة مها أحمد، أن الشخصيات التي يضمها المسلسل، معروفة لدى الجميع، وتم تمثيلها، ولكنها تظهر بصور مختلفة في المسلسل.