هالة فاخر: الناس هتتبسط بمسلسل الليلة الكبيرة .. فيدو

قالت الفنانة هالة فاخر أنها أعجبت كثيرا بفكرة مسلسل "البيت الكبير" لأنها فكرة شبه كرتونية.

أوضحت هالة فاخر خلال حوارها مع برنامج "سبوت لايت"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم شيرين سليمان، قائلة:" الناس هتتبسط وتفرح بالمسلسل جدا، وكل حلقة بنقدم شخصيات مختلفة".

شخصيتها فى المسلسل

أضافت هالة فاخر، أن شخصيتها فى المسلسل جديدة عليها، لافتة إلى أن الأزياء ثابتة والأبطال ثابين طوال حلقات المسلسل.

تابعت هالة فاخر: أنها مع المسلسلات القصيرة من 10 لـ 15 حلقة، المشاهد ليس لديه الوقت ليتابع مسلسل 30 حلقة.