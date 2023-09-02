أخبار التعليم | تنسيق المرحلة الثالثة 2023 .. بشرى لطلاب الدور الثانى بالثانوية العامة .. جامعة حلوان الأهلية تصدر تعليمات هامة للطلاب

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

هندسة القاهرة تعلن الأوراق المطلوبة للساعات المعتمدة

أعلن الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة جامعة القاهرة ، عن إجراءات الالتحاق بالبرامج المتخصصة بنظام الساعات المعتمدة للطلاب الذين لم يستلموا بطاقة الالتحاق المبكر .

جامعة حلوان الأهلية تصدر تعليمات هامة للطلاب

ًأصدرت جامعة حلوان الأهلية تنبيها هاما لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية 2023 الذين سبق لهم التقدم على الموقع الالكتروني لجامعة حلوان الأهلية (أيقونة الشهادات المعادلة ).



تنسيق المرحلة الثالثة 2023 .. مؤشرات كليات التربية | خاص

تنسيق المرحلة الثالثة 2023 و مؤشرات تنسيق كليات التربية من أكثر الأمور التي تشغل بال طلاب المرحلة الثالثة، يبحث طلاب الثانوية العامة عن أماكن شاغرة بكليات، انطلق تنسيق المرحلة الثالثة 2023، بعد إعلان مكتب التنسيق عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية.

قبل إعلانها رسميًا .. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، انطلاق التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 ، بدءًا من اليوم الأربعاء الماضي الموافق 30/8/2023 حتى يوم الجمعة الموافق 1/9/2023.

تنسيق المرحلة الثالثة 2023 .. بشرى لطلاب الدور الثانى بالثانوية العامة

تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. فتح موقع التنسيق الإلكتروني للتسجيل بـ تنسيق المرحلة الثالثة 2023، والكثير من الطلاب وأولياء الأمور يتساءلون عن تنسيق المرحلة الثالثة 2023 وكليات ومعاهد تقبل طلاب الشعبة الأدبية من 50% في تنسيق المرحلة الثالثة 2023.