تنسيق المرحلة الثالثة 2023 .. بشرى لطلاب الدور الثانى بالثانوية العامة

تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. فتح موقع التنسيق الإلكتروني للتسجيل بـ تنسيق المرحلة الثالثة 2023، والكثير من الطلاب وأولياء الأمور يتساءلون عن تنسيق المرحلة الثالثة 2023 وكليات ومعاهد تقبل طلاب الشعبة الأدبية من 50% في تنسيق المرحلة الثالثة 2023.

تنسيق المرحلة الثالثة 2023

تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. وذكرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن عدد الطلاب المقدرة في تسجيل تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للشعبة الأدبية 50983 طالب وطالبة بنسبة تصل إلى 50% لـ تنسيق المرحلة الثالثة 2023 ولذلك حرص «صدى البلد» على رصد تفاصيل تنسيق المرحلة الثالثة 2023 وكليات ومعاهد تقبل طلاب الشعبة الأدبية من 50%.

رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2023

تتيح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2023 من تنسيق الجامعات 2023 من خلال موقع التنسيق الإلكتروني .

يمكن الدخول على رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2023 ومعرفة كافة التفاصيل الخاصة بالتنسيق من خلال الرابط التالي: رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2023.

المرحلة الثالثة 2023

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأماكن الشاغرة في تنسيق الجامعات الحكومية لطلاب المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات 2023، وذلك لطلاب الشعبة الأدبية، الذين يحق لهم التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2023.

كليات ومعاهد تقبل طلاب الشعبة الأدبية من 50%

- تربية نوعية موسيقية بورسعيد.

- تربية رياضية بنات العريش.

- المعهد العالى للإدارة والمحاسبة بسوهاج أخميم عربي / انجليزى.

- شعبة مطاعم فني سياحة قنا.

- المعهد العالي للإدارة بالمحلة الكبرى.

- تربية رياضية بنات الوادي الجديد.

- تربية رياضية بنين الوادي الجديد.

- معهد عالي سياحه وفنادق كنج مريوط.

- تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية.

- تربية نوعية موسيقية كفر الشيخ.

- الفني للفنادق بور سعيد.

- تربية نوعية فنية المنصورة بميت غمر.

- التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال.

- معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة.

- نظم معلومات ادارية قطاميه.

- تربية نوعية فنية الفيوم.

- عالي علوم إدارية متقدمة وحاسبات ش.(نظم معلومات) ك47 ط اسكندرية.

- النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة.

- النيل العالي للعلوم التجارية شعبة محاسبة منصورة.

- مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات ش إدارة ومحاسبة.

- تربية رياضية بنين أسوان.

- تربية نوعية موسيقية طنطا.

- تربية رياضية بنين طنطا.

- تربية رياضية بنات طنطا.

- العالي دراسات نوعية جيزة لنظم المعلومات الإدارية.

- القاهرة العالي لغات وترجمه مقطم لنظم المعلومات الإدارية.

- الفني التجارى بشبرا.

- الفني التجارى بالمطرية.

- الفني التجارى بالإسكندرية.

- الفني التجارى بطنطا.

- الفني التجارى بقويسنا.

-الفني التجارى ببنها.

- الفني التجارى بالمنصوره.

- الفني التجارى باسيوط.

- الفني التجارى بأسوان.

- الفني التجارى بدمنهور.

- الفني التجارى بالزقازيق.

- تربية نوعية موسيقية مطروح