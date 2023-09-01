عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان الأهلية تصدر تعليمات هامة للطلاب

ًجامعة حلوان الأهلية
ًجامعة حلوان الأهلية

ًأصدرت جامعة حلوان الأهلية تنبيها هاما لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية 2023 الذين سبق لهم التقدم على الموقع الالكتروني لجامعة حلوان الأهلية (أيقونة الشهادات المعادلة ): app2.helwan.edu.eg/hnu

وأوضحت الجامعة أنه بناء على التعليمات الجديدة الواردة من أمانة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية بشأن المراجعة المركزية لملفات طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية المتقدمين للجامعات الأهلية الحكومية، فعلى جميع طلاب الشهادات المعادلة (العربية والأجنبية ) الذين سبق لهم التقدم على الموقع الالكتروني للجامعة (أيقونة الشهادات المعادلة )  مراعاة الأتي :

أولا : بالنسبة للطلاب المتقدمين للتنسيق الحكومي بشكل موازي عليهم احضار صورة من ايصال تسليم أصول أوراقهم بمكتب التنسيق الرئيسي وصورة من ورقة حساب المجموع الاعتباري وورقة مدى تأهل الطالب لقطاعات الكليات المختلفة من عدمه ( من خلال طباعتهم من على صفحة الطالب من على موقع التنسيق الحكومي الإلكتروني ).

ثانيا : بالنسبة للطلاب الذين لم يتقدموا للتنسيق الحكومي  أو غير الراغبين في التقدم للجامعات والمعاهد الحكومية عليهم احضار اصول الأوراق الخاصة بهم موثقة ومعتمدة من الملحق الثقافي والخارجية المصرية و الادارة العامة للامتحانات (كل فيما يخص نوع شهادته ) . 

مد التقديم للطلاب العائدين من السودان وروسيا وأوكرانيا بالجامعات المصرية

أخبار التعليم| لماذا لجأت الوزارة لإنشاء الفصول سابقة التجهيز في المدارس؟.. وبشرى لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2023

تجديد الثقة في أسامة إمام عميدا لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة حلوان

رئيس جامعة القاهرة يصدر قرارات بتعيين 3 نواب لمدير مستشفى الفرنساوي

للمرة الثانية على التوالي.. التعليم العالي تغلق كيانًا وهميًّا بالجيزة

بيان عاجل من التعليم العالي لطلاب الشهادات الأجنبية.. تفاصيل

رفع حالة الطوارئ بجامعة حلوان استعدادًا لأسبوع شباب الجامعات

عقد مقابلات منحة التفوق لمرشحي كلية الهندسة جامعة عين شمس

أخبار التعليم| إعلام القاهرة تفتح باب التقديم للماجستير المهني.. نتيجة تقليل الاغتراب 2023 برابط سريع

أخبار التعليم.. قرار عاجل لطلاب الثانوية العامة 2024 قبل بدء العام الدراسي الجديد.. آداب انتساب 61.5% وحقوق 59.8%.. مفاجأة في مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023

                    

مع التأكيد على أن تقدم الطالب بأصول أوراقه لا يعني القبول المبدئي أو القبول النهائي ؛  وانما هو لأغراض المراجعة وفحص الشهادات  والتأكد من صحتها فقط بناءا على التعليمات الصادرة في هذا الشأن .    

علما بأن الجامعة غير  مسئولة عن الفرص الضائعة لهؤلاء الطلاب نتيجة سحب أصول أوراقهم  من جامعات خاصة أو أهلية أخرى قد تم قبولهم بها بشكل نهائي. 

ويوكد مكتب القبول والقيد بجامعة حلوان الاهلية أن عمليات التنسيق الداخلي بالجامعة ستتم وفقا لأعلى المجاميع لنوع وبلد كل شهادة وطبقا لنسبة المقاعد المقررة للشهادات المعادلة العربية والأجنبية المقررة  لهؤلاء  الطلاب بالجامعات الأهلية والخاصة.

وقدمت الجامعة ملاحظات هامة جدا للطلاب وهي:
1 - أخر موعد لاستلام الاوراق المطلوبة من طلاب الشهادات المعادلة الذين سبق لهم التقديم الالكتروني على موقع الجامعة يوم الخميس القادم الموافق 7/9/2023 
2- لا يعتد بطلبات المتقدمين الغير مسددين لقيمة طلب الالتحاق وجدية الحجز (المصروفات الادارية ).
3- لا يعتد بطلبات المتقدمين الغير مسجلين على موقع التقديم الالكتروني (أيقونة الشهادات المعادلة) .
4- مكتب القبول والقيد بالجامعة غير مسئول عن الطلبات التي تقدم على الأيقونات التي لا تتناسب مع نوع الشهادة  الثانوية الحاصل عليها الطالب وعلى الطلاب المخالفين للأيقونة المخصصة لهم تحمل مسئوليتهم في ذلك.
 

جامعة حلوان الاهلية جامعة حلوان طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية 2023 لطلاب الشهادات المعادلة العربية الموقع الالكتروني لجامعة حلوان الأهلية الجامعات الخاصة والأهلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الملياردير المصري محمد الفايد عن عمر يناهز 94 سنة

حادث سيارة مروع لعائلته.. أسرار جديدة عن سبب طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

1000 دولار.. شروط إقامة الأجانب فى مصر.. قرار حكومي

هيحصل إغلاق تاني؟ إعلان رسمي من الصحة بشأن متحورات كورونا

بعد وفاته اليوم في لندن.. من هو رجل الأعمال المصري محمد الفايد؟

محمد عبدالوهاب مات| حكاية أصعب لحظة شهدها "التتش".. كواليس وصور لأول مرة في ذكرى وفاته

بعد فشل صفقة “سوزا”| الأهلي يقترب من مهاجم محلي قوي.. وإصابة إمام عاشور "صداع مزمن"

شكرا من كل قلبي.. كهربا يوجه رسالة مؤثرة لجماهير وإدارة الأهلي

ترشيحاتنا

مسروق.. كبير الأثريين يكشف مفاجأة عن صورة صلاح مع تمثال مصري بالمتحف البريطاني

مات في ذكرى رحيل نجله| تعرف على حجم ثروة محمد الفايد.. وهذه علاقة “دودي” بالأميرة ديانا

الحزن يسيطر على خالد يوسف في عزاء شقيق عمرو عبد الجليل

‏بداية مهرجان القلعة بمشاركة نسمة عبد العزيز ومحمد محسن وعزيز مرقة

محمد صلاح في السعودية خلال ساعات| عرض الـ 200 مليون إسترليني يحسم الأمر.. تطورات المفاوضات

ولد بالإسكندرية ومات في لندن..10 معلومات عن محمد الفايد رجل الأعمال الأبرز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصطفى قمر وابنه تيام في عزاء شقيق عمرو عبد الجليل

30 صورة من عزاء شقيق عمرو عبد الجليل

باتباع هذه النصائح.. تخلص من رائحة الفم الكريهة عند الاستيقاظ

بفستان منفوش.. ياسمين صبري تلفت الأنظار بأنوثتها

فيديو

داعية إسلامية مشهور .. وفاة شقيق الفنان عمرو عبد الجليل التؤام

بسبب قبلة .. لويس روبياليس يواجه الإيقاف المؤقت للتعرض لموقف محرج

أسرار رحيل سيد عبدالحفيظ وحاجة الأهلي لمهاجم.. ماذا قال حسام البدري عن كولر ؟ «فيديوجراف»

خطفت قلوبهم .. حبيبة مرزوق تبهر العالم برقصة فرعونية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

اﻟﻤﺰﻳﺪ