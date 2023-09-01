جامعة حلوان الأهلية تصدر تعليمات هامة للطلاب

ًأصدرت جامعة حلوان الأهلية تنبيها هاما لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية 2023 الذين سبق لهم التقدم على الموقع الالكتروني لجامعة حلوان الأهلية (أيقونة الشهادات المعادلة ): app2.helwan.edu.eg/hnu

وأوضحت الجامعة أنه بناء على التعليمات الجديدة الواردة من أمانة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية بشأن المراجعة المركزية لملفات طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية المتقدمين للجامعات الأهلية الحكومية، فعلى جميع طلاب الشهادات المعادلة (العربية والأجنبية ) الذين سبق لهم التقدم على الموقع الالكتروني للجامعة (أيقونة الشهادات المعادلة ) مراعاة الأتي :

أولا : بالنسبة للطلاب المتقدمين للتنسيق الحكومي بشكل موازي عليهم احضار صورة من ايصال تسليم أصول أوراقهم بمكتب التنسيق الرئيسي وصورة من ورقة حساب المجموع الاعتباري وورقة مدى تأهل الطالب لقطاعات الكليات المختلفة من عدمه ( من خلال طباعتهم من على صفحة الطالب من على موقع التنسيق الحكومي الإلكتروني ).

ثانيا : بالنسبة للطلاب الذين لم يتقدموا للتنسيق الحكومي أو غير الراغبين في التقدم للجامعات والمعاهد الحكومية عليهم احضار اصول الأوراق الخاصة بهم موثقة ومعتمدة من الملحق الثقافي والخارجية المصرية و الادارة العامة للامتحانات (كل فيما يخص نوع شهادته ) .

مع التأكيد على أن تقدم الطالب بأصول أوراقه لا يعني القبول المبدئي أو القبول النهائي ؛ وانما هو لأغراض المراجعة وفحص الشهادات والتأكد من صحتها فقط بناءا على التعليمات الصادرة في هذا الشأن .

علما بأن الجامعة غير مسئولة عن الفرص الضائعة لهؤلاء الطلاب نتيجة سحب أصول أوراقهم من جامعات خاصة أو أهلية أخرى قد تم قبولهم بها بشكل نهائي.

ويوكد مكتب القبول والقيد بجامعة حلوان الاهلية أن عمليات التنسيق الداخلي بالجامعة ستتم وفقا لأعلى المجاميع لنوع وبلد كل شهادة وطبقا لنسبة المقاعد المقررة للشهادات المعادلة العربية والأجنبية المقررة لهؤلاء الطلاب بالجامعات الأهلية والخاصة.

وقدمت الجامعة ملاحظات هامة جدا للطلاب وهي:

1 - أخر موعد لاستلام الاوراق المطلوبة من طلاب الشهادات المعادلة الذين سبق لهم التقديم الالكتروني على موقع الجامعة يوم الخميس القادم الموافق 7/9/2023

2- لا يعتد بطلبات المتقدمين الغير مسددين لقيمة طلب الالتحاق وجدية الحجز (المصروفات الادارية ).

3- لا يعتد بطلبات المتقدمين الغير مسجلين على موقع التقديم الالكتروني (أيقونة الشهادات المعادلة) .

4- مكتب القبول والقيد بالجامعة غير مسئول عن الطلبات التي تقدم على الأيقونات التي لا تتناسب مع نوع الشهادة الثانوية الحاصل عليها الطالب وعلى الطلاب المخالفين للأيقونة المخصصة لهم تحمل مسئوليتهم في ذلك.

