عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رفع حالة الطوارئ بجامعة حلوان استعدادًا لأسبوع شباب الجامعات

الدكتور السيد قنديل
الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان

أكد الدكتور السيد قنديل على أن أعمال الانشاءات التي تجري لرفع كفاءة البنية التحتية والصيانة والتشجير وتمهيد الطرق هدفه التحول لجامعة صديقة للبيئة والنهوض بالمظهر الجمالي والحضاري للجامعة وإعادتها لمكانتها بين الجامعات المصرية حتى تكون مؤهلة للعملية التعليمية وجاذبة للطلاب المصريين والوافدين، وأشار إلى أن هناك أعمال تطوير تجري للبنية التحتية وشبكة المعلومات  والكهرباء والتشجير والزراعة، ويتم ذلك علي ثلاث مراحل وسيتم تنفيذ المرحلة الأولى قبل بدء فعاليات أسبوع شباب الجامعات لاستقبال ضيوف الجامعة، ثم المرحلة الثانية عقب انتهاء فعاليات الأسبوع، والمرحلة الثالثة وستكون لتطوير وتمهيد الطرق والبنية التحتية التي تربط بين كليات الجامعة.

txt

عقد مقابلات منحة التفوق لمرشحي كلية الهندسة جامعة عين شمس

txt

حقوق عين شمس تعلن عن المسابقة الدولية فى مجال بحوث التحكيم

وأوضح رئيس جامعة حلوان أن هناك 46 جامعة مصرية تشارك حتى الآن في فعاليات أسبوع شباب الجامعات منهم 27 جامعة حكومية و9 جامعات أهلية و11 جامعة خاصة، جاء ذلك خلال اجتماع طارئ عقد بشأن الوقوف على آخر الاستعدادات النهائية لأسبوع شباب الجامعات والذي تنظمه جامعة حلوان سبتمبر الجاري.

وأشار رئيس الجامعة إلى أنه تم الانتهاء من وضع البرنامج الزمني لأنشطة وفاعليات الأسبوع وشهد الأسبوع الحالي انطلاق شعلة شباب الجامعات في عدد من الجامعات المصرية وهي أسيوط والمنيا والزقازيق وقناة السويس، ومن المقرر انطلاقها 4 سبتمبر في جامعة القاهرة، و5 سبتمبر في المنوفية والمنصورة، و6 سبتمبر في كفر الشيخ، كما تستضيف كليات جامعة حلوان الشعلة للترويج للأسبوع وزيادة الوعي به.

وتم خلال اللقاء استعراض البرنامج الزمني لأسبوع شباب الجامعات بدء من استقبال الوفود والندوات والأنشطة المنعقدة والمسابقات والحفلات والمعارض والرحلات وورش العمل، وبرنامج حفل الافتتاح يوم السبت 9 سبتمبر 2023، وحفل الختام المنعقد الأربعاء 13 سبتمبر 2023.

هذا وقد تم عرض مساهمات كلية الاقتصاد المنزلي وكلية الفنون التطبيقية في تصنيع احتياجات الجامعة خلال أسبوع شباب الجامعات من ملابس ومفروشات وشنط وهدايا تذكارية ودروع وميداليات.

كما تم استعراض آخر ما تم من أعمال الصيانة ورفع كفاءة الملاعب المفتوحة والمنشآت، الصالة المغطاة، المضمار، واستكمال الأدوات اللازمة، هذا بالإضافة إلي عرض مؤشرات الأداء الخاصة بأعمال الصيانة للكهرباء والنجارة والزجاج والالوميتال والمحارة والدهانات والسباكة والحدادة والسخانات، البوتاجازات والكولديرات بمباني المدن الجامعية (مبني 1 ، 3، 5 ، 9 ) التي تستقبل الطلاب من كل الجامعات ضيوف جامعة حلوان.

عقدت فعاليات الاجتماع بحضور الدكتور حسام رفاعي، الدكتور وليد السروجي، الدكتور عماد أبو الدهب نواب رئيس الجامعة، الدكتور أشرف رضا، الدكتور أحمد فاروق ، الدكتور اشرف عبد العزيز مستشاري رئيس الجامعة، ورؤساء اللجان من عمداء الكليات وامين عام الجامعة والامناء المساعدين، ومسئولي الأنشطة من رعاية الشباب بالجامعة.

جامعة حلوان
جامعة حلوان
جامعة حلوان
جامعة حلوان
جامعة حلوان
جامعة حلوان
جامعة حلوان
جامعة حلوان
جامعة حلوان
جامعة حلوان
جامعة حلوان
جامعة حلوان
جامعة حلوان
جامعة حلوان
الدكتور السيد قنديل جامعة صديقة للبيئة الجامعات المصرية جامعة حلوان فعاليات أسبوع شباب الجامعات جامعات أهلية Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قيمة جديدة للجنيه أمام الدولار.. تحرك من المركزي لتصحيح سعر الصرف

بلاش الاتحاد.. عبلة كامل تفاجئ محمد صلاح بتعليق صادم

17 درجة كاملة| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات الأخيرة في أغسطس

1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب في محلات الصاغة.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

إيقاف سارة زكريا وعمر كمال وحمو بيكا والتحقيق مع رضا البحراوي

مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. وهذا ثمن كرتونة البيض

حريق هائل يلتهم مسجدا أثريا في الدقهلية.. ما القصة؟

لأول مرة .. رفع الأذان في مكبرات الصوت الخارجية بمساجد نيويورك |تفاصيل

موضوعات متعلقة

كريم همام: طلاب ملتقى سفراء الجنوب يناقشون رؤية مصر في المثلث الذهبي

جامعة حلوان الأهلية تطرح برنامج هندسة المصانع الرقمية

رئيس جامعة عين تتابع مستجدات أعمال مدينة عين شمس الطبية

قنديل : نستعد بقوة لأسبوع شباب الجامعات.. ويكشف عن حدث فريد

ترشيحاتنا

السوبر الإفريقي أبرزها.. 3 مواجهات نارية في انتظار الأهلي خلال سبتمبر

14 لاعبا في قائمة منتخب الجودو بالبطولة الأفريقية

أشرق عقبة يكشف مدي فعالية الأدوية واللقاحات مع المتحورات الجديدة من أوميكرون

انقذوا الاتحاد!.. محمد صلاح يتسبب في تهكير موقع الدوري السعودي| تحذير أخير

احذر تجاهلها.. علامات تشير إلى إصابتك بأمراض الكبد

مساء اليوم.. إنتشار رائحة الغاز الطبيعي بالمعادي والبترول تطمئن السكان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد رصد زلزال بقوة 7 درجات|هذه الدول مُهدّدة بتسونامي.. واعرف موقف الإسكندرية.. تفاصيل

المصنعة والمشبعة بالدهون.. جمال شعبان: احذروا هذه الأطعمة تضر القلب

لمدة ساعتين.. أسد يثير الرعب في شوارع كراتشي جنوب باكستان.. شاهد

وزير الدفاع يلتقى قادة القوات المسلحة بمركز التدريب المشترك لهيئة الإمداد والتموين

فيديو

وزير الدفاع يلتقى قادة القوات المسلحة بمركز التدريب المشترك لهيئة الإمداد والتموين

هيدي كرم : تمنيت تكريم عادل إمام بمهرجان القاهرة للدراما | فيديو

هيدى كرم: مهرجان القاهرة للدراما ولد عملاقًا | فيديو

الفنان عثمان محمد: محمد رمضان «ظاهرة قدرية» ونجاحه «ابتلاء من الله»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ