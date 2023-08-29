حقوق عين شمس تعلن عن المسابقة الدولية فى مجال بحوث التحكيم

أعلن مركز التحكيم بكلية الحقوق جامعة عين شمس CAFLAU برئاسة الأستاذ الدكتور محمد صافى ، عميد الكلية، و الدكتور حاتم عبد الرحمن، مدير المركز، عن انطلاق المسابقة الدولية فى مجال بحوث التحكيم فى دورتها الاولى.

وتشمل المسابقة مستويين ، المستوى الاول لخبراء التحكيم ، وموضوع المسابقة فى هذا المستوى"تغير المناخ والتحكيم".

أما المستوى الثانى لشباب المحكمين (حيث يشترط أن لا يتجاوز سن المتقدم عن ثلاثين عاما) ، وموضوع المسابقة فى هذا المستوى"تعارض المصالح فى العملية التحكيمية".

علما باخر ميعاد للتقدم للمسابقة هو ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان عنها .