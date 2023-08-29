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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حقوق عين شمس تعلن عن المسابقة الدولية فى مجال بحوث التحكيم

صدى البلد

أعلن  مركز  التحكيم بكلية الحقوق جامعة عين شمس CAFLAU برئاسة الأستاذ الدكتور محمد صافى ، عميد الكلية، و الدكتور حاتم عبد الرحمن، مدير المركز، عن انطلاق  المسابقة الدولية فى مجال بحوث التحكيم فى دورتها الاولى.

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وتشمل المسابقة مستويين ، المستوى الاول لخبراء التحكيم ، وموضوع المسابقة فى هذا المستوى"تغير المناخ والتحكيم".

أما المستوى الثانى لشباب المحكمين (حيث  يشترط أن لا يتجاوز سن المتقدم عن ثلاثين عاما) ، وموضوع المسابقة فى هذا المستوى"تعارض المصالح فى العملية التحكيمية".

علما باخر ميعاد للتقدم للمسابقة هو ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان عنها .

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