لطلاب الثانوية العامة 2023.. تنسيق ومصروفات جامعة الملك سلمان الأهلية لجميع الكليات...50.2 % تربية رياضية % 56.3 خدمة اجتماعية واداب60.8 .. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.



لطلاب الثانوية العامة 2023.. تنسيق ومصروفات جامعة الملك سلمان الأهلية لجميع الكليات

طلاب الثانوية العامة 2023.. ارتفع معدل البحث عن تنسيق ومصروفات جامعة الملك سلمان الأهلية لجميع الكليات للعام الدراسي الجديد 2023/2024 ، عبر محركات البحث، وذلك لرغبة الطلاب وأولياء الأمور في الاطلاع على الحد الأدنى للقبول الجامعات الأهلية 2023.



التعليم العالى تطلق المبادرة المصرية للمنح الدراسية والسياحة

أطلق الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، اليوم الإثنين، المبادرة المصرية للمنح الدراسية والسياحة التعليمية، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الدكتور عمرو عزت سلامة أمين عام اتحاد الجامعات العربية، غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار، السفير عمر سليم مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، الدكتور محمد سمير حمزة رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بالوزارة، د.شريف صالح رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، بمشاركة لفيف من السفراء والمستشارين الثقافيين بالدول العربية والإفريقية والآسيوية، وعدد من السادة رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية، وقيادات التعليم العالي والجامعات المصرية، وذلك بفندق سانت ريجيس بالعاصمة الإدارية الجديدة.



التعليم العالي : لا مد بمرحلة تقليل الاغتراب.. وتنتهي خلال ساعات

ينتهي خلال ساعات طلاب المرحلتين الأولى والثانية من التسجيل عبر موقع تنسيق الجامعات 2023 بمرحلة تقليل الاغتراب.



طبيب مصري يترأس جامعة بيروت العربية بدءًا من أول سبتمبر المقبل

أعلنت جامعة بيروت العربية بلبنان، تسلم الدكتور وائل نبيل عبد السلام مهام منصبه كرئيس للجامعة، بدءًا من أول شهر سبتمبر المقبل، وذلك وفقا لقرار تعيينه الذي أصدره رئيس مجلس أمناء وقف البر والإحسان الدكتور عمار حوري، بناء على أنظمة الوقف والجامعة واتفاقية التعاون مع جامعة الإسكندرية.



أفضل الطرق الصحيحة لاختبار الكلية المناسبة لسوق العمل

أكد الدكتور مجدى حمزة الخبير التربوي، أنه على الطلاب البحث عن الجامعات المناسبة التي تلبي احتياجاتهم وتتناسب مع اهتماماتهم ومستوى دراستهم، مشيرا إلى أنه يمكن الاطلاع على مواقع الجامعات، والتعرف على المناهج الدراسية، وشروط القبول، والتكاليف، وغيرها من المعلومات المهمة.



57.5% للحقوق و59.3% للآداب .. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023

تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. يبحث الطلاب عن موعد انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للالتحاق بالجامعات والمعاهد الحكومية المختلفة، ومؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023، بالتزامن مع انتهاء المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات 2023 وترقب انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة 2023.

50.2 % تربية رياضية % 56.3 خدمة اجتماعية واداب60.8..مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023

تنسيق المرحلة الثالثة 2023 ، ينتظر الطلاب فتح باب تنسيق المرحلة الثالثة 2023، بعد إعلان مكتب التنسيق عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد كشفت في بيانها عن الكليات والمعاهد المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 علمي علوم وأدبي.