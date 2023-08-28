طبيب مصري يترأس جامعة بيروت العربية بدءًا من أول سبتمبر المقبل

أعلنت جامعة بيروت العربية بلبنان، تسلم الدكتور وائل نبيل عبد السلام مهام منصبه كرئيس للجامعة، بدءًا من أول شهر سبتمبر المقبل، وذلك وفقا لقرار تعيينه الذي أصدره رئيس مجلس أمناء وقف البر والإحسان الدكتور عمار حوري، بناء على أنظمة الوقف والجامعة واتفاقية التعاون مع جامعة الإسكندرية.

وأكدت الجامعة- في بيان، اليوم الاثنين- أن الدكتور وائل نبيل عبد السلام هو طبيب جراح، ويحمل شهادة دكتوراة في الجراحة، وشغل منصب نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب وعميد كلية الطب فيها ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

ويعد الدكتور عبد السلام أحد أبرز أطباء جراحة المنظار والسمنة في مصر، ونال درع نقابة الأطباء المصرية باعتباره الطبيب المثالي على مستوى الجمهورية لعام 2015، وهو عضو في جمعية جراحي المناظير الأوروبية وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لجراحي منظار البطن.

كما أن له خبرة طويلة في مجال إدارة الأزمات والكوارث، وشغل منصب مدير حملة القضاء على فيروس سي والأمراض غير السارية في مدينة الإسكندرية، وله العديد من الدراسات والأبحاث الطبية المنشورة في مجلات علمية مختلفة حول العالم، وشارك في عضوية 27 لجنة أكاديمية وطبية وإدارية.

ومن المقرر أن يلقي الدكتور وائل نبيل عبد السلام كلمته الأولى كرئيس للجامعة في احتفال تخرج طلاب جامعة بيروت العربية، في الثاني من سبتمبر المقبل، في حرم الجامعة في الدبية بمحافظة جبل لبنان، ويحدد فيها رؤيته للمرحلة المقبلة.

جدير بالذكر أن جامعة بيروت العربية تأسست في لبنان عام 1960 بدعم من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وبتعاون أكاديمي وعلمي مع جامعة الإسكندرية، وتخرج فيها عدد من كبار المسئولين والقيادات السياسية والمبدعين والمفكرين في لبنان والمنطقة العربية، ومن بينهم رئيس وزراء لبنان الراحل رفيق الحريري.

وكانت جامعة الإسكندرية قد وقعت في عام 2018 اتفاقية تعاون جديدة مع جامعة بيروت العربية في مجالات التعليم بمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، والأنشطة الطلابية والثقافية وتبادل الزيارات والوفود الطلابية بين الجامعتين، وكذلك إعارة الأساتذة للوفاء باحتياجات جامعة بيروت العربية، وذلك انطلاقا من العلاقات التاريخية المتميزة بين جامعة الإسكندرية وجامعة بيروت العربية، واهتمام الجامعتين باستمرار العلاقات الأكاديمية.