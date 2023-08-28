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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

حلوان تستعد بقوة لاستقبال أسبوع شباب الجامعات

أسبوع شباب الجامعات
أسبوع شباب الجامعات

قال الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان إلى أن قطاعات الجامعة التعليم والطلاب والدراسات العليا وشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة تستعد بقوة لاستضافة أسبوع شباب الجامعات المصرية الثالث عشر سبتمبر ٢٠٢٣، ويعد هذا الأسبوع مميز لأنه يجمع لأول مرة عدد كبير الجامعات المصرية الحكومية والأهلية والخاصة وكذلك الجامعات التكنولوجية.

وأشار قنديل إلي أن أسبوع شباب الجامعات المصرية يشهد لأول مرة مشاركة مميزة للطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة في العديد من الألعاب الرياضية والهوايات المختلفة بما يتماشى مع رؤية واستراتيجية الدولة، كذلك الظهور المميز لمواهب الطلاب في حفل الافتتاح والختام من خلال عروض طلاب كليات التربية الرياضية بنين وبنات والموسيقية، ومشاركات فنية من كليات الفنون التطبيقية والجميلة والتربية الفنية، كذلك يشمل معرض للابتكارات والمسابقات العلمية، وغيرها من الفعاليات، التي لها دور كبير في إبراز مواهب الطلاب بجميع الأنشطة والهوايات.

وفي كلمته أوضح الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن هناك عدد من اللجان التنفيذية التي تعمل من أجل تنظيم الفاعليات بالشكل المشرف في استقبال الضيوف والإقامة والتسكين والانتقالات والأنشطة والمسابقات، حيث يتم تنظيم عدد من الفاعليات في النشاط الرياضي والاجتماعي والثقافي والفني والجوالة والخدمة العامة والعلمي، وتعمل الجامعة لتقديم كل الدعم والمساعدة لنجاح أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا المصرية الثالث عشر، مضيفا أن هذه الفعالية ستكون فرصة ممتازة لتعزيز التواصل والتعاون بين الطلاب.

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وقال الدكتور وليد السروجى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن أسبوع شباب الجامعات هو أحد وأكبر وأهم ملتقيات شباب الجامعات حيث يهدف لتنمية ودعم انتماء الشباب بجامعاتهم ودعم التعارف والتواصل مع شباب الجامعات الأخرى للمشاركة في مختلف الأنشطة الثقافية والاجتماعية والفنية والرياضية والثقافية، متمنيا أن يحقق الهدف المرجو في اكتشاف المتميزين من الشباب بالجامعات والمعاهد وإكسابهم بالخبرات المتبادلة بينهم.

 وأشار أن جامعة حلوان على أتم الاستعداد حيث تتم المتابعة بشكل دورى على جاهزية البنية التحتية بالجامعة والتي تشمل  القاعات وأماكن إقامة الأنشطة وأماكن التسكين والملاعب الرياضية  وتوفير كافة الإمكانيات المتاحة مع الاستعدادات التامة في حالة الطوارئ وتوافر المرافق الداعمة للفعاليات مثل المستشفيات والأماكن المناسبة لسكن الطلاب والتغذية وأماكن الأنشطة المختلفة، آملين أن يحقق  هذا الأسبوع إنجازًا حافلا ملئ بكل الطاقات الإبداعية من الطلاب المتميزين والموهوبين في كافة المجالات  مع نقل الصورة الحضارية والجمالية الحقيقية لجامعاتهم من اجل تحقيق الجمهورية الجديدة التي يحلم بها كل  مصري  يتمتع فيها بالحياة الكريمة والصحة الجيدة والتي تليق به وبمرافقه الأساسية.

وأشار الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث إلى أن قطاع الدراسات العليا والبحوث يشارك بقوة في فعاليات الأسبوع من خلال مجمع الإبداع والبحث العلمي حيث يتم عقد عدد من المحاضرات عن مجابهة آثار التغيرات المناخية وتقديم حلول لها بهدف المساهمة في زيادة الوعي عن التغيرات المناخية والتأثيرات الجسيمة لها على كوكب الأرض كذلك يتم عقد مسابقة الهاكثون لتوفير منصة للطلاب للأفكار الإبداعية وإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة آثار التغيرات المناخية، كذلك يتم عمل مسابقة في دوري المعلومات العلمية بالتعاون مع النشاط العلمي والتكنولوجي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة لتقديم للمزيد من المعلومات حول العوامل المسببة في التغيرات المناخية وتأثيرها على البيئة، وسيتم إقامة لعبة تعليمية حول مصادر الطاقة وتوعية الطلاب تسليط الضوء على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة لتعزيز الاستدامة للحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز التعاون مع طلاب الجامعات المصرية، كذلك يساهم القطاع من خلال نادي ريادة الأعمال بعمل دورة تدريبية مجانية للطلاب في شركات راعية متخصصة وعمل معسكر تنافسي في ريادة الأعمال بين الطلاب لتكريم الفرق الفائزة بإسم جامعة حلوان وسيتم التدريب لمدة ثلاث ايام خلال فعاليات الأسبوع، هذا بالإضافة إلى دور الحاضنات التكنولوجية ومشروع سفير بكلية التربية الرياضية وعمل نشاطات حول التنمية المستدامة ودورات تدريبية للمشاركين بالأسبوع. 
 

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