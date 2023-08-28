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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مركز الشبكات بعين شمس يطلق نظام التسجيل في دورة أساسيات التحول الرقمي

مركز الشبكات بعين
مركز الشبكات بعين شمس

أطلق مركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات بجامعة عين شمس نظامًا جديدًا للتسجيل في دورة أساسيات التحول الرقمي عن بعد، وذلك تحت رعاية الدكتورة غادة فاروق، القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس، ونائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتحت إشراف الدكتور إسلام حجازي، المدير التنفيذي للمركز.

وأوضح الدكتور إسلام حجازي أنه من خلال هذا النظام يمكن لطلاب الدراسات العليا من أي مكان في جمهورية مصر العربية، وأعضاء هيئة التدريس من داخل وخارج الجامعة التسجيل للالتحاق بدورات التحول الرقمي.

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وأشار إلى أن هذا النظام سيوفر على الراغبين في الحصول على الدورات عناء القدوم للمركز للتسجيل في دورة أساسيات التحول الرقمي والتي تعد من ضمن شروط الترقي لأعضاء هيئة التدريس، ومنح الشهادات المختلفة من الدراسات العليا.

ويمكن التسجيل للالتحاق بهذه الدورات عبر الرابط التالي: 
https://www.asu.edu.eg/.../digital-transformation...
لمزيد من المعلومات حول دورة التحول الرقمي يمكن الدخول على الرابط التالي:
https://www.asu.edu.eg/nitc/ar/page/18/

جامعة عين شمس مركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات بجامعة عين شمس دورة أساسيات التحول الرقمي التحول الرقمي الدكتورة غادة فاروق رئيس جامعة عين شمس الدكتور إسلام حجازي

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