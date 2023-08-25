حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أسبوع

أصدرت الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقريراً حول أداء أنشطة الوزارة خلال أسبوع في الفترة من 19 أغسطس وحتى 25 أغسطس وكان على النحو الآتي:

افتتح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فعاليات ورشة عمل تعريفية ببرنامج رواد وعلماء مصر تحت عنوان (برنامج رواد وعلماء مصر: تعزيز الشراكة مع القطاع العام) الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية(USAID)، وأكد الوزير على أهمية هذه الورشة والتي تأتى في إطار الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، بهدف تفعيل دور التعليم العالي والبحث العلمي في بناء التنمية الشاملة.

وشهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ود. خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، مراسم توقيع عدة بروتوكولات تعاون مُشتركة بين جامعة المنصورة ومديرية الشئون الصحية بمحافظة الدقهلية، وأكد الوزيران على أهمية التعاون بين الوزارتين في دعم منظومة الرعاية الأولية بمحافظة الدقهلية، من خلال توفير الكوادر الطبية للعمل بوحدات ومراكز الرعاية الأولية بالمحافظة.

واستقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيدة/ جاكلين شي نائب رئيس شركة هواوي للحوسبة السحابية، والوفد المرافق لها، وتناول اللقاء، بحث سبل التعاون المُشترك بين الوزارة وإحدى الجامعات الصينية وشركة هواوي لتخريج جيل جديد من الفنيين المؤهلين لسوق العمل في مجالات تكنولوجيا المعلومات المختلفة كإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية.

وشهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجامعة العريش،وأكد الدكتور/ أيمن عاشور أن التعاون القائم بين وزارتى التعليم العالي والاتصالات يمثل نموذجًا في تكامل العمل الحكومي في مجال الخدمات الرقمية، وقد أسهم بشكل فعال في تدريب طلاب الجامعات وتأهيلهم وتزويدهم باحتياجات سوق العمل المحلى والدولى.

وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على مساهمة الوزارة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية للتعليم العالي، بهدف استكمال التنمية الشاملة للدولة، حيث تم عقد ورشة عمل بعنوان "بحث أوجه التعاون بين الهيئة القومية للاستشعار من البُعد ومحافظة المنيا لمشروعات التنمية بالدولة"، وأكد خلالها د. إسلام أبو المجد أن ورشة العمل تمثل استمرار لجهود الهيئة للتواصل مع المحافظات والجهات المختلفة في الدولة بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

واعتمد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال الأسبوع الماضي نتائج المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب الثانوية العامة.

إعلان الفائزين في التصفيات النهائية بالمسابقة المصرية للبرمجة على مستوى الجامعات المصرية، وأكد الوزير أهمية هذه المسابقات في صقل شخصية ومواهب الطلاب، وتطوير قدراتهم العقلية، وتعزيز روح الابتكار لديهم، وبخاصة في مجال البرمجة والتكنولوجيا، مؤكدًا اهتمام الوزارة بتحفيز الطلاب على الابتكار وريادة الأعمال في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030.

فتح مرحلة تقليل الاغتراب (التحويلات) من خلال موقع التنسيق الالكتروني: www.tansik.digital.gov.eg أمام الطلاب المرشحين في المرحلتين الأولى والثانية لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة (10%) وذلك خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 24/8/2023 حتى يوم الاثنين الموافق 28/8/2023 وذلك عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت ووفقاً للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على الوزارة على تقديم التدريب العملي لطلاب الجامعات، وتوفير الفرصة لهم للاطلاع على أحدث التقنيات العلمية وآخر المستجدات التى تشهدها العلوم فى مجالات تخصصاتهم بمختلف الكليات، وبخاصة الكليات العملية، وفى هذا الإطار، نظم مركز بحوث وتطوير الفلزات دورة تدريبية في مجال هندسة اللحام والتفتيش الغير إتلافي لمجموعة من طلاب كلية هندسة جامعة المنوفية، والمعهد العالي للتكنولوجيا بالعاشر من رمضان، وذلك من خلال مركز التدريب التابع للمركز.

وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على أهمية الربط بين البحث العلمي والصناعة وتنمية المجتمع، ودعم القدرات التكنولوجية والابتكارية لمنظومة العلوم والتكنولوجيا والابتكار المصرية، وفي هذا الإطار، وقع معهد بحوث الإلكترونيات بروتوكول تعاون مع غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويهدف البروتوكول إلى التعاون بين الطرفين في مجال الحاضنات التكنولوجية والشركات الناشئة ومسرعات الأعمال، لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة التابعة للغرفة وإتاحة الامكانات والمعامل الموجودة لدي المعهد فى عمليات القياسات والاختبارات.

وأوضح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية التكامل بين المؤسسات التعليمية والبحثية والتنموية والصناعية، وغيرها من المؤسسات والمنظمات المحلية والدولية، وذلك في إطار تطبيق محاور الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وفي هذا الإطار، وقع معهد بحوث الإلكترونيات برئاسة الدكتور شيرين عبدالقادر محرم رئيس المعهد، بروتوكول تعاون مع مؤسسة كير مصر للتنمية برئاسة الدكتور نهال القويسني رئيس مجلس أمناء المؤسسة؛ بهدف تنفيذ الأنشطة والمبادرات الممكنة التي تستهدف شباب وشابات المستقبل؛ للقيام بدور فعال في مواجهة التحديات المجتمعية وتعزيز التقدم التكنولوجي.

حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أسبوع (2)

حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أسبوع (3)

حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أسبوع (4)

حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أسبوع (5)

حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أسبوع (6)

حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أسبوع (7)

حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أسبوع (8)

حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أسبوع (9)

حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أسبوع (10)

حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أسبوع (11)