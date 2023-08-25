عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة بدر تكشف تفاصيل اعتماد الذكاء الاصطناعي في كلية اللغات والترجمة

جامعة بدر
جامعة بدر

أعلن الدكتور حسين محمود، عميد كلية اللغات والترجمة بجامعة بدر في القاهرة "BUC"، أنه إيماناً من "كلية اللغات والترجمة" في الجامعة بأهمية الطفرة التكنولوجية المتمثلة في تطبيقات "الذكاء الاصطناعي".

 

وقرر مجلس "قسم اللغة الإنجليزية" إدخال أدوات "الذكاء الإصطناعى" فى أساليب التعليم والتعلم بجميع مقررات القسم لمرحلة "الليسانس"، بما فى ذلك الترجمة بإستخدام الكمبيوتر ودراسة الأدب والمهارات اللغوية.

أضاف عميد كلية اللغات والترجمة بجامعة بدر في القاهرة "BUC"، أن كانت إدارة الكلية أدخلت مبكراً مواد تكنولوجيا اللغة مثل الترجمة بمساعدة الحاسوب "CAT" واللغويات التطبيقية، وتعد حالياً لإدخال مقرر جديد هو اللغويات الحاسوبية.. منوهاً أن التطبيقات التكنولوجية تحظى فى اللغة بدعم إدارة الجامعة؛ لأهمية برامجها في تحسين فرص العمل للخريجين، والحصول على أعلى مرتبات للخريجين  في العالم بشركات التكنولوجيا التي تعمل بمجال الذكاء الاصطناعي.

txt

صيدلة جامعة بدر تنظم ورش عمل للتوجيه المهنى ضمن أسبوع التوظيف.. صور

أفاد الدكتور حسين محمود، أن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي قائمة على جهود علماء اللغة وخبراء التكنولوجيا لبناء النماذج اللغوية الكبرى "LLM" والتي تستطيع إنتاج نصوص وكائنات حاسوبية مماثلة لما يستطيع ان ينتجه الإنسان، من خلال مليارات من المعلمات والكلمات تتضمن قواعد اللغة ودلالاتها والعلاقات المنطقية بينها من خلال المتون أو النصوص اللغوية الأصلية أو المترجمة التى تدخل بهذه النماذج؛ مما أدى إلى تطور بالغ الأهمية فى تطبيقات الترجمة الآلية وتسريع إنجاز الترجمة البشرية.

كلية اللغات والترجمة جامعة بدر فى القاهرة BUC BUC الذكاء الاصطناعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عام وخاص|موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023.. بأجر كامل للموظفين وهؤلاء محرومون

قليلة الأصل وبنت الأصول.. ماذا حدث بين أنغام وشيرين فى ليلة الدموع

11 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن الساعات المقبلة وأمطار بهذه المناطق

يحدث في النادي الأهلي| غضب من حفل التتويج.. مهلة لضم "سوزا".. وتحفظ على "فضل"

قرار صادم.. كاف يدرس تأجيل سوبر الأهلي واتحاد العاصمة إلي هذا الموعد

أصيب بمرض خطير .. وفاة برايت وايت نجم WWE عن عمر يناهز 36 عاما

بعد أنباء موافقته.. مفاجأة مدوية في مفاوضات اتحاد جدة مع محمد صلاح

فضيحة جديدة لـ الإخواني وجدي غنيم

ترشيحاتنا

بعد ما خست.. 10 صور تكشف عن أناقة شيرين عبد الوهاب قبل زيادة وزنها

إجراء عاجل من الدنمارك بشأن تكرار حوادث حرق القرآن الكريم

إسرائيل.. استمرار مناقشة تحويل الموازنة المالية للسلطات العربية بتل أبيب

القاهرة تبدأ عصر الهيمنة.. 11 دولة بناتج محلي 29 تريليون دولار| أرقام بريكس

جامعة بدر تكشف تفاصيل اعتماد الذكاء الاصطناعي في كلية اللغات والترجمة

95 جنيها للبلطي.. أسعار الأسماك والجمبري اليوم الجمعة 25 أغسطس 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر فستان منى زكي في مهرجان القاهرة للدراما يثير الجدل| رقم صادم

عجوز مكسيكية تعاني منذ 40 عاما.. لن تتوقع ماذا وجدوا في بطنها؟

بعد ظهورها الأخير.. ملابس وضعت أسما شريف منير في مأزق

مختلفة وأنيقة.. هبة مجدي تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة في العلمين

فيديو

مقطع فيديو لمراسل يفاجئ زميلته ويطلب يدها على الهواء

مقطع فيديو يثير الجدل لمداهمة الشرطة الأميركية لمنزل سيدة .. لن تتوقع ماذا حدث

لحظة وصول منة شلبي ومنى زكي ونرمين الفقي لمهرجان القاهرة للدراما| فيديو

 له علاقة بتحطمها.. مفاجأة حول قائد طائرة زعيم فاجنر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

اﻟﻤﺰﻳﺪ