جامعة بدر تكشف تفاصيل اعتماد الذكاء الاصطناعي في كلية اللغات والترجمة

أعلن الدكتور حسين محمود، عميد كلية اللغات والترجمة بجامعة بدر في القاهرة "BUC"، أنه إيماناً من "كلية اللغات والترجمة" في الجامعة بأهمية الطفرة التكنولوجية المتمثلة في تطبيقات "الذكاء الاصطناعي".

وقرر مجلس "قسم اللغة الإنجليزية" إدخال أدوات "الذكاء الإصطناعى" فى أساليب التعليم والتعلم بجميع مقررات القسم لمرحلة "الليسانس"، بما فى ذلك الترجمة بإستخدام الكمبيوتر ودراسة الأدب والمهارات اللغوية.

أضاف عميد كلية اللغات والترجمة بجامعة بدر في القاهرة "BUC"، أن كانت إدارة الكلية أدخلت مبكراً مواد تكنولوجيا اللغة مثل الترجمة بمساعدة الحاسوب "CAT" واللغويات التطبيقية، وتعد حالياً لإدخال مقرر جديد هو اللغويات الحاسوبية.. منوهاً أن التطبيقات التكنولوجية تحظى فى اللغة بدعم إدارة الجامعة؛ لأهمية برامجها في تحسين فرص العمل للخريجين، والحصول على أعلى مرتبات للخريجين في العالم بشركات التكنولوجيا التي تعمل بمجال الذكاء الاصطناعي.

أفاد الدكتور حسين محمود، أن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي قائمة على جهود علماء اللغة وخبراء التكنولوجيا لبناء النماذج اللغوية الكبرى "LLM" والتي تستطيع إنتاج نصوص وكائنات حاسوبية مماثلة لما يستطيع ان ينتجه الإنسان، من خلال مليارات من المعلمات والكلمات تتضمن قواعد اللغة ودلالاتها والعلاقات المنطقية بينها من خلال المتون أو النصوص اللغوية الأصلية أو المترجمة التى تدخل بهذه النماذج؛ مما أدى إلى تطور بالغ الأهمية فى تطبيقات الترجمة الآلية وتسريع إنجاز الترجمة البشرية.