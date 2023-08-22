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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

صيدلة جامعة بدر تنظم ورش عمل للتوجيه المهنى ضمن أسبوع التوظيف.. صور

صدى البلد

أعلن الدكتور ياسر مصطفى، عميد كلية الصيدلة بجامعة بدر فى القاهرة "BUC"، عن تنظيم إدارة الكلية برنامجا للتطوير والتوجيه المهنى لخريجى وطلاب الكلية، على هامش أسبوع التوظيف لـ"جامعة بدر فى القاهرة" بهدف تنمية مهارتهم المهنية وكيفية الحصول على فرص العمل والتأهيل لسوق العمل بشكل جيد.

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وأشار عميد كلية الصيدلة بجامعة بدر فى القاهرة "BUC"، إلى أن برامج التطوير والتوجيه المهنى أقيمت ضمن فاعليات أسبوع التوظيف لـ"جامعة بدر فى القاهرة" وتنتهى بإقامة ملتقى توظيفي لقطاع الكليات الطبية بالجامعة يوم "الأربعاء" الموافق 23 أغسطس الجارى بحضور كبرى المستشفيات وسلاسل الصيدليات وشركات الأدوية ومراكز التكنولوجيا الحيوية.

وأضاف الدكتور ياسر مصطفى، أن لجنة التوجيه المهنى فى الكلية وبالتنسيق مع "مركز التعليم المستمر بالجامعة" قدمت برنامج تطوير مهنى تضمن (3) ورش عمل بعنوان "مهارات مجالات العمل الصيدلى" قدمها كلاً من: "الدكتور على وسيم والدكتور عمرو عبد الفتاح" وورشة عمل بعنوان "كتابة السيرة الذاتية" قدمها الدكتور عبد الله محمود، بالإضافة إلى ورشة عمل بعنوان "مهارات قراءة وتفسير التحليل الطبية" والتى قدمها الدكتور محمد صلاح البلال، وشهدت ورش العمل إقبالا من خريجى الكلية وطلاب الكليات الطبية فى الجامعة.

 

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