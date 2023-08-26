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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| نتيجة تقليل الاغتراب رابط مباشر.. جامعة عين شمس تعقد دورات تدريبية في مجال الصناعات الكيماوية بكلية العلوم

أخبار التعليم
أخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

كلية الدراسات الأفريقية العليا تعلن شروط القبول دبلوم المهني إدارة الأزمات و الصراعات 

أعلن الدكتور عطية طنطاوى، عميد كلية الدراسات الإفريقية العليا، عن قبول دفعة جديدة للالتحاق بالدراسة للعام الجامعي 2023_2024.

 

بداية سبتمبر جامعة حلوان تنظم مؤتمرها "أدب الأطفال بين الواقع والرؤى المستقبلية"

 

ينظم معمل توثيق بحوث أدب الأطفال بالمكتبة المركزية لجامعة حلوان المؤتمر السنوى الثامن عشر بعنوان "أدب الأطفال بين الواقع والرؤى المستقبلية محليا وعربيا وعالميا"،  يومي 13 و14 سبتمبر المقبل، بهدف الدراسة الواقعية للأشكال والمضامين المتعددة في مجال أدب الأطفال على المستويات الثلاثة.

 

نتيجة تقليل الاغتراب رابط مباشر النتيجة هنا

نتيجة تقليل الاغتراب 2023 يحرص على متابعتها الآن جميع طلاب تنسيق المرحلة الأولي والثانية، حيث يبحث جميع طلاب الثانوية عامة عن رابط نتيجة تقليل الاغتراب، بعد إعلان نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2023 للمرحلتين الأولى والثانية.

 

جامعة عين شمس تعقد دورات تدريبية في مجال الصناعات الكيماوية بكلية العلوم

 

تنظم إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي بالإدارة العامة لرعاية الشباب - اللجنة العلمية العليا لاتحاد طلاب جامعة عين شمس بالتعاون والتنسيق مع مركز الابتكار وريادة الأعمال IHUB، عددا من الدورات التدريبية في الصناعات الصغيرة المنتجة.

 

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