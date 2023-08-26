كلية الدراسات الإفريقية العليا تعلن شروط القبول للدبلوم المهني «إدارة الأزمات والصراعات» 

أعلن الدكتور عطية طنطاوي، عميد كلية الدراسات الإفريقية العليا، عن قبول دفعة جديدة للالتحاق بالدراسة للعام الجامعي 2023- 2024.



وقال الدكتور عطية طنطاوي، تعلن كلية الدراسات الإفريقية العليا، عن قبول دفعة جديدة للالتحاق بالدراسة للعام الجامعي 2023_2024 بجميع البرامج (الدبلوم التخصصي - الماجستير - الدكتوراه - الدبلومات المهنية) بأقسام الكلية الستة (التاريخ الجغرافي - السياسة والاقتصاد - اللغات الإفريقية - الموارد الطبيعية- الأنثروبولوجيا).



شروط القبول لدبلوم نظم المعلومات الجغرافية ( المهني والأكاديمي)

يقبل القسم دفعة جديدة من خريجي جميع الكليات والمعاهد العليا والتخصصات في الجامعات المصرية والعربية والحكومية والخاصة الحاصلين على الليسانس والبكالوريوس.



شروط القبول للدبلوم المهني إدارة الأزمات والصراعات

يقبل الحاصلين على مؤهل عال معترف به من الجامعات المصرية أو الأجنبية أو ما يعادلها مع استكمال المستندات و الإجراءات المطلوبة.