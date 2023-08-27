أخبار التعليم .. التدريب الإلزامي.. قرار عاجل من التعليم العالي بشأن كليات الطب |تفاصيل.. آداب انتساب 61.5% والحقوق 59.8%.. بشرى حول مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023 علمي

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة

انطلقت المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات لعام 2023 ، وذلك للحاصلين على 50% فأكثر، وقد حرص موقع صدى البلد على التعريف بالكليات المتاحة لهم.

يترقب طلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2023، بفارغ الصبر مواعيد فتح باب التنسيق الإلكتروني حتي يتمكنوا من تسجيل رغباتهم في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 خاصة بعد أن انتهاء طلاب المرحلتين الأولى والثانية من التسجيل عبر موقع تنسيق الجامعات 2023.

تشهد الآن جروبات الغش على تليجرام تداولا لصور قيل إنها تخص امتحان الديناميكا، الذي يؤديه طلاب شعبة علمي رياضة داخل لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023