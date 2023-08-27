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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم .. التدريب الإلزامي.. قرار عاجل من التعليم العالي بشأن كليات الطب |تفاصيل.. آداب انتساب 61.5% والحقوق 59.8%.. بشرى حول مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023 علمي

اخبار التعليم
اخبار التعليم

 

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

التدريب الإلزامي.. قرار عاجل من التعليم العالي بشأن كليات الطب |تفاصيل

 

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة

 

فرصة ذهبية لطلاب أدبي.. تعرف على مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023

 

 

انطلقت المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات لعام 2023 ، وذلك للحاصلين على 50% فأكثر، وقد حرص موقع صدى البلد على التعريف بالكليات المتاحة لهم.

 

آداب انتساب 61.5% والحقوق 59.8%.. بشرى حول مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023 علمي

 

يترقب طلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2023، بفارغ الصبر مواعيد فتح باب التنسيق الإلكتروني حتي يتمكنوا من تسجيل رغباتهم في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 خاصة بعد أن انتهاء طلاب المرحلتين الأولى والثانية من التسجيل عبر موقع تنسيق الجامعات 2023.

 

تداول أسئلة الديناميكا بعد توزيعها في لجان الدور الثاني للثانوية العامة

 

 

تشهد الآن جروبات الغش على تليجرام تداولا لصور قيل إنها تخص امتحان الديناميكا، الذي يؤديه  طلاب شعبة علمي رياضة داخل لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023

 

 

 

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