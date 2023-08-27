تداول أسئلة الديناميكا بعد توزيعها في لجان الدور الثاني للثانوية العامة

تشهد الآن جروبات الغش على تليجرام تداولا لصور قيل إنها تخص امتحان الديناميكا، الذي يؤديه طلاب شعبة علمي رياضة داخل لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 .

يأتي ذلك بعد مرور نصف ساعة من توزيع امتحان الديناميكا على طلاب شعبة علمي رياضة داخل لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 .

ويقوم فريق مكافحة الغش الالكتروني في غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم، بتتبع الصور المتداولة لامتحان الديناميكا الذي يؤديه الان طلاب شعبة علمي رياضة داخل لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 على تليجرام ، لتحديد مكان و هوية مصورها .

جدير بالذكر أنه يتمكن يوميًا أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، من رصد حالات غش إلكتروني في لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 يومياً.

وبعد ضبط الطلاب الغشاشين ، يتم التحفظ على أجهزة الهواتف المستخدمة في الغش الإلكتروني، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب المضبوطين ، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

ويؤدي الآن طلاب الثانوية العامة شعبة علمية رياضة في جميع لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023، امتحان الدور الثاني في مادة "الرياضة التطبيقية (الديناميكا)".

ويستمر زمن امتحان مادة "الرياضة التطبيقية (الديناميكا)" في جميع لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 ، لمدة ساعتين من 9 صباحا لـ 11 صباحا .