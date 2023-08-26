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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عين شمس تتسلم درع المركز الثاني كأفضل جامعة صديقة للبيئة

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

حصدت جامعة عين شمس المركز الثاني في مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة ، وفي هذا السياق تسلمت أ.د. غادة فاروق القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس درع المركز الثاني خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بالعاصمة الإدارية على هامش اجتماع المجلس الأعلى للجامعات وذلك بحضور أ.د. محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي و د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ود. رضا حجازي وزير التربية والتعليم وأ.د. مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات.


و خلال تسلمها جائزة المركز الثاني وجهت ا.د. غادة فاروق الشكر  لفريق عمل جامعة عين شمس والذي بذل جهود دؤوبة خلال فترة رئاسة أ.د. محمود المتيني للجامعة ،حيث أولت الجامعة اهتماما كبيرا بالبيئة و كافة متطلبات الاستدامة من مشروعات ذكية خضراء وتدوير المخلفات و ترشيد استهلاك الطاقة والمياه ،فضلا عن قضايا المناخ.


وقد ضم فريق عمل جامعة عين شمس في هذا الملف كل من :
أ.د. غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين  شمس لشئون خدمة المجتمع  و تنمية البيئة  أ.د. محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث و  أ.د. أحمد جلال عميد كلية الزراعة  و أ.د. نهى سمير دنيا عميد كلية الدراسات العليا و البحوث البيئية و أ.د. هالة سويد وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة 
وأ.د. رشا إسماعيل  وكيل  كلية الحاسبات و نظم المعلومات لشئون الدراسات العليا و البحوث وأ.د. قدرى وشاحى الأستاذ بكلية الزراعة و أ.د. محمد صالح  الأستاذ بكلية الهندسة  وأ.د. وليد الختام الأستاذ بكلية الهندسة  وأ.د. هدى سوسة الأستاذ بكلية الهندسة و أ.د. خالد العربي الأستاذ بكلية الهندسة 
وأ.د. سامية عبده – مدير وحدة مكافحة العدوى و نائب المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية  وأ.د. محمد البحيري  المدير التنفيذي لمركز الابداع و الابتكار و ريادة الأعمال سابقا و أ.د. منى عبد العال  المدير التنفيذي لادارة تطوير التعليم  
وأ.د. دينا لاشين  مدير الوحدة المركزية لتطوير برامج الدراسات العليا   و د.علاء سرحان  وكيل كلية الدراسات العليا و البحوث البيئية لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة ود. سماح الخطيب أستاذ مساعد بكلية الهندسة و د. حسين فريد – مدرس بكلية الهندسة  و د.وئام محمود   المدير التنفيذي لمركز الابداع و الابتكار و ريادة الأعمال و د. زينب محمود نائب مدير مركز التميز للاستدامة  و د.وئام وحيد مدير مركز الاستشارات العلمية للمحميات الطبيعية  و د.محمد كامل مدير مركز الاستشارات البيئية   و العميد. حاتم صابر  مستشار رئيس الجامعة لشئون الأمن و  د.أحمد العوضي – مدير مركز التميز للاستدامة.

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