عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان الأهلية تطرح برنامج هندسة المصانع الرقمية

جامعة حلوان الاهلية
جامعة حلوان الاهلية

أعلنت جامعة حلوان الأهلية عن طرح برنامج هندسة المصانع الرقمية، حيث تعد المصانع الرقمية هى مؤسسات صناعية مترابطة للغاية يتم فيها دمج تقنيات علوم البيانات الحديثة والذكاء الاصطناعي مع أنظمة التشغيل المبرمجة مما يؤدي إلى تعزيز الإنتاجية والاستدامة وتحسين الاقتصاد وذلك مواكبة للثورة الصناعية الرابعة، ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، اشراف  الدكتورة عزة بركات منسق البرنامج.

ويؤهل برنامج هندسة المصانع الرقمية للعمل في: 
نظم التصنيع وخطوط الإنتاج المبرمجة  
نظم الأتمتة الصناعية
نظم صيانة الماكينات المبرمجة
تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المنظومات الصناعية
برمجة واستخدام الروبوتات فى المنظومات الصناعية
أستخدام تطبيقات إنترنت الأشياء لتحليل التنبؤ بالجودة

*وهناك بعض الانظمة التى يقوم الطالب بدراستها وهي*:

1- ماكينات التحكم الرقمى CNC
وتتم برمجة الأجزاء المراد تصنيعها على برنامج خاص يعرف ب( G Code)  أو ادخال رسم الجزء من خلال برامج التصميم (CAD) وتتخزن هذه المعلومات داخل الماكينة وتبدأ في التصنيع الرقمى  بإتباع كافة المعلومات التي برمجت، ويتم تنفيذ عمليات القطع خطوة خطوة مع استخدام  اوامر اختيار متغيرات القطع وعدد القطع طبقا للاكواد المذكورة فى البرنامج، ماكينات التحكم الرقمى يمكن استحدامها منفردة أو من خلال نظم تصميع متكاملة، وتكون المنتجات تكون ذات دقة عالية.

2- الاتمتة الصناعية
الأتمتة الصناعية وتطبيقها على المستوى الصناعي، يشمل أتمتة عمليات التصنيع والإنتاج و التحكم في الجودة وكذلك التحكم في العمليات الخاصة بمناولة مواد التصنيع.

3- الذكاء الصناعى
عمل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي على تحسين أداء المؤسسات وإنتاجيتها عن طريق أتمتة العمليات أو المهام التي كانت تتطلب القوة البشرية فيما مضى، كما يمكن للذكاء الاصطناعي فهم البيانات على نطاق واسع لا يمكن لأي إنسان تحقيقه، وهذه القدرة يمكن أن تعود بمزايا كبيرة على الأعمال مثل اعداد العلاقات بين قواعد البيانات  وتصميم وتحليل النظم  و الاشراف على الروبوتات.

4. الروبوتات 
من أهم المجالات التي قام الروبوت باقتحامها والإبداع فيها هي المجالات الصناعية، حيث يمكنه أن يحل محل القوى البشرية ويسهم في تقليل الجهد البشري، كما يقوم بالمهام الخطرة  ويتم استخدام الروبوتات في خطوط الانتاج فى اعمال اللحام وعمال المناولة والنقل و ايضا فى تجميع الأجزاء وتغليف البضائع والصناعات، أي أن الروبوت يمكن استخدامه في كافة مراحل الصناعة والإنتاج.

 

الذكاء الاصطناعي الدكتور السيد قنديل رئيس الدكتور السيد قنديل استخدام الروبوت امعة حلوان الأهلية تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي جامعة حلوان جامعة حلوان الاهلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور وكهربا.. لاعب سابق بالزمالك يفجر مفاجأة بعد الرحيل .. فيديو

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة اتحاد العاصمة بنهائي السوبر الأفريقي

15 درجة خلال ساعات|الأرصاد تفجر مفاجأة بطقس اليوم بعد ما حدث بالسعودية

50 جنيها|تراجع غير مسبوق في أسعار الدواجن بعد هبوط الأعلاف والبيض مفاجأة

باوك اليوناني يخطف صفقة موليكا من النادي الأهلي .. تفاصيل جديدة

خاص.. رئيس بشكتاش يؤكد انسحاب الأهلي من مفاوضات التعاقد مع جاكسون موليكا

طلب غريب لـ إمام عاشور من مجلس إدارة الأهلي

طلب من النيابة عاجل في بلاغ الشيبي ضد الشحات

ترشيحاتنا

الظهور الأول لسيد عبد الحفيظ منذ إقالته| هل أحرج مجلس إدارة الأهلي؟

أزمة تضرب أسعار الأرز البسمتي عالميا.. ماذا فعلت الهند؟

افعلها مرة في الأسبوع... عادة تحميك من أمراض القلب والموت المبكر

فستان لافت.. درة تستعرض جمالها في أحدث جلسة تصوير| شاهد

على عمق 184 كيلومتراً.. زلزال عنيف يضرب جبال باكستان

السياحة التعليمية مصدر جديد للدولار.. أهم مميزات الدراسة في مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أخرة الجواز.. زيادة وزن كندة علوش تثير الجدل على السوشيال ميديا.. شاهد

ذكرى سنوية سعيدة.. جندي بحرية يثير الجدل بمنشور بسبب بن لادن

تحذير عاجل| علامات مبكرة لسرطان القولون.. لا تجهلها

نساء هذه الأبراج الأكثر قوة| احذر منهن

فيديو

بعد عام من انفصالهما.. معتصم النهار ولين برنجكجي معًا من جديد

هل مات زعيم فاجنر؟ جثته لم تظهر والتحقيق ما زال جاريًا |فيديوجراف

خبير يحذر من تناول الماكريل المستورد.. تعرف على السبب

10 كيلو دقيق بدل خبز التموين.. قرار عاجل بشأن العيش المدعم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ