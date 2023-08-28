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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة جنوب الوادى: البرنامج التدريبي بداية للتعاون مع معهد إعداد القادة

مدير معهد اعداد القادة
مدير معهد اعداد القادة

أشاد الدكتور أحمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادى بدور معهد إعداد القادة في تعزيز وبناء الوعي، مبديا سعادته ان جنوب الوادى تستضيف عدة برامج تدريبية شملت الثلاث ركائز الاساسية للجامعة وهم أعضاء هيئة التدريس، والعاملين والطلاب، مستهدفين بذلك رفع الوعي وبناء العقول وتقديم القيمة والنفع  للمجتمع.

واستكمل كلمته بالتأكيد على أهمية إعداد وتأهيل القيادات الجامعية وصقل مهاراتهم من خلال البرامج الإستثنائية للقيادة، والمحاضرات التوعوية، بهدف وجود مؤثرين في المجتمع.

 وأختتم رئيس جامعة جنوب الوادى بالتأكيد على أن هذا البرنامج التدريبي بداية لتعاون دائم مع معهد إعداد القادة.

جاء ذلك التصريح بحسب البيان الصادر من معهد إعداد القادة خلال فعاليات ختام البرنامج التدريبي الذي يقام تحت شعار قادة الجمهورية الحكومية، وذلك تنفيذا لتكليفات وزير التعليم العالي وكذلك الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات بتنفيذ برنامج بناء الوعي بالجامعات المصرية، ويقام تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة، الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة.

وعقد مدير معهد إعداد القادة جلسة نقاشية حول موضوع "القيادة الكاريزمية" بحضور أعضاء هيئة التدريس بجامعة جنوب الوادى، وتم  تسليط الضوء على أهمية قدرة الإنسان على التأثير في الآخرين، حيث تم استعراض أهم الصفات والمهارات التي تشكل أساس الكاريزما القيادية.

وأوضح الدكتور كريم همام  أن القيادة الكاريزمية تعتمد على القدرة على جذب وإلهام الآخرين من خلال التواصل الفعّال، وبناء علاقات إيجابية قائمة على الثقة والاحترام، كما تم التأكيد على أن هذه القدرة يمكن تطويرها من خلال التدريب والممارسة المستمرة، وحث على ضرورة تجنب العواطف السلبية التي تعوق عملية التخطيط وتحقيق الأهداف، ودعا إلى عدم الاستجابة لتأثير الأفراد ذوي الطباع السلبية، كما أشار إلى أهمية تجنب الأماكن والذكريات ذات البُعد السلبي.

وقام همام بشرح مفاتيح الكاريزما التي تتضمن استخدام اللغة اللفظية الملهمة، والتعبير بأسلوب صوتي جذاب، واستخدام لغة الجسد بشكل يعزز من جاذبية الشخصية القيادية.

وانتهت الجلسة النقاشية بالتأكيد على أهمية تزويد أعضاء هيئة التدريس بأدوات ومهارات القيادة الكاريزمية لتعزيز تأثيرهم في تطوير الأجيال القادمة.

واستكمالًا لبرنامج بناء الوعي لأعضاء هيئة التدريس بجامعة جنوب الوادى انطلقت محاضرة تهدف إلى تعزيز مهارات أعضاء هيئة التدريس في مجال الاتيكيت والبروتوكول والمراسم، وتأتي هذه المحاضرة ضمن سلسلة من التدريبات التي تهدف إلى تطوير القدرات الشخصية والاجتماعية .

وتحدث الدكتور حسام الشريف وكيل معهد إعداد القادة خلال المحاضرة عن أسس وقواعد الاتيكيت والبروتوكول المتبعة في مختلف المناسبات الرسمية. كما تناول أيضًا الأسس المهمة للمراسم واكتساب المهارات والمعرفة اللازمة للتفاعل الإيجابي مع البيئة الجامعية والمجتمع بشكل عام من خلال فهم مبادئ الإتيكيت والبروتوكول، ليكون لديهم القدرة على التفاعل بكفاءة مع الطلاب والزملاء وتقديم نموذج ريادي للسلوك الاحترافي.

مبينا الشريف نشأة الأتيكيت، وقد شرح اتيكيت الحديث وكذلك اتيكيت الاستماع والإنصات، اتيكيت الملابس، بالإضافة إلي إتيكيت المصافحة، واتيكيت زيارة كبار المسؤولين، واختتم الحديث عن مراسم رفع العلم المصري.

التعليم العالي الدكتور كريم همام مدير القيادات الجامعية رئيس جامعة جنوب الوادي عاشور وزير التعليم العالي

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