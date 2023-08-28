رئيس جامعة عين تتابع مستجدات أعمال مدينة عين شمس الطبية

اجتمعت الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس ، صباح يوم الأحد الموافق ٢٧ أغسطس ، مع اللواء دكتور محمد السيد صالح مدير إدارة الاشغال العسكرية ، وعميد وائل سلامة متولى قائد اللواء ١٥٠ أشغال عسكرية ، و الدكتور على الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ، و الدكتور طارق يوسف المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية والدكتور ياسر مجاهد مدير مركز الاستشارات الهندسية و استشارى مشروع مدينة عين شمس الطبية ، للإطلاع على مستجدات أعمال تطوير منطقة مستشفيات جامعة عين شمس وتحويلها لمدينة طبية عالمية في قلب القاهرة.

وخلال اللقاء أكدت الدكتورة غادة فاروق على ضرورة تكثيف العمل للانتهاء من هذا المشروع القومي الكبير والمهم ، والذى يحظى باهتمام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، حيث أصدر سيادته قرار بتطوير تلك المنطقة وتحويلها لمدينة طبية رفيعة المستوى، من خلال إنشاء بنية تحتية طبية وإدارية جديدة ومتطورة، وتهيئة بيئة عمل جاذبة، وتجميل الموقع العام والقضاء على التجمعات العشوائية، وميكنة مستشفيات المدينة الطبية وتعميق التحول الرقمي في أساليب عملها.

واكدت أن الرئيس وجه بضمان استدامة التشغيل والصيانة والإدارة على أعلى مستوى، بما يحقق هدف الدولة المتمثل في تقديم خدمات طبية متميزة لعموم المصريين بشكل حقيقي وملموس ومستدام، بالإضافة إلى تطوير بيئة البحث العلمي الطبي وتعزيز دور مصر كمنارة علمية وطبية في المنطقة.

من جهته، أكد اللواء دكتور محمد السيد علي ضرورة الإنتهاء من المشروعات طبقا للجداول الزمنية المعدة للمشروع وأشار سيادته إلي التعاون الوثيق بين إدارة الأشغال العسكرية ومركز الاستشارات الهندسية بالجامعة والتي أدت الي دفع العمل حتي الوصول الي المعدلات المطلوبة.

وأوضح الدكتور على الأنور أن مستشفيات جامعة عين شمس تحرص على تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى ، لافتا إلى أن المدينة الطبية المتكاملة لجامعة عين شمس مشروع كبير يسعى إلى تقديم الرعاية الصحية للمصريين ويعتبر صرح علمى للباحثين فى المجالات الطبية ، ويشمل عدة مستشفيات ومراكز طبية فى كل التخصصات العامة والدقيقة، ومركزًا للأبحاث الطبية .

وأضاف الدكتور طارق يوسف، أن المستشفيات الجامعية بجامعة عين شمس، دائما سباقة ورائدة، و تمتلك العديد من الكفاءات التى يمكنها المساهمة فى رفع كفاءة منظومة الرعاية الصحية فى مصر .

وأكد الدكتور ياسر مجاهد أن معدلات تنفيذ المدينة الطبية تسير وفقا للجداول الزمنية المحددة، مستعرضاً الموقف الحالي للمشروع وأعمال الإنشاءات التي تمت ونسب الإنجاز المتحققة حتى الآن.

يذكر أن المدينة الطبية لجامعة عين شمس تتضمن 11 مشروعا، فى مقدمتها مشروع الأسوار والبوابات لمنع التكدس، وحديقة الوايلى، وحديقة عرب المحمدى أكبر الحدائق، وحديقة سكن الأطباء، ومشروع حديقة الدمرداش.

كما تتضمن المدينة الطبية ، مستشفى الدمرداش، مستشفى الجراحة، مستشفى الباطنة، مستشفى الأطفال، مستشفى أمراض النساء والتوليد، مستشفى الصدر، مركز علاج الاورام والطب النووي، مركز السموم الاكلينيكى، معهد جراحات القلب، مركز البحوث الطبية، بنك الدم الرئيسى، وكلية الطب.

ومن بين مشروعات المدينة الطبية أيضا مشروع مستشفى الطوارئ الجديدة ، مشروع بنك الدم الجديد ، وعيادات الدمرداش ، ومشروع مبنى المناظير.

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