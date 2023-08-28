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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

المركز القومي للبحوث يطلق مبادرة أجيال لتطوير مهارات الشباب

مبادرة أجيال
مبادرة أجيال

انطلقت اليوم مبادرة أجيال لتطوير مهارات الشباب تحت رعاية الدكتور حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث وتحت إشراف الدكتور ممدوح معوض نائب رئيس المركز للشئون العلمية والبحثية - لصقل وتطوير مهارات الشباب الأكاديمية، وتوسيع آفاق المعرفة لديه، وإكسابه الخبرة اللازمة لتعزيز مساره البحثى والعلمى.

ويأتي ذلك فى إطار حرص المركز القومي للبحوث على أداء الدور المجتمعى لكافة فئات المجتمع وخاصة الشباب.

وتتناول المبادرة فئة الشباب من طلاب المرحلة الثانوية والجامعية، تتركز محاور المبادرة فى عدة موضوعات تشمل مبادئ إختيار الموضوع وتحديد الأهداف البحثية، وتعلم كيفية تصميم وتنفيذ دراسات بحثية قوية، وإكتساب مهارات جمع وتحليل البيانات بإستخدام أحدث الأدوات الإحصائية، ودراسة تقنيات البحث الكمي والنوعي وكيفية دمجها، والتعرف على الأخلاقيات البحثية وكيفية التعامل مع البيانات بشكل آمن، وتعلم كيفية صياغة تقارير بحثية ونشرها في المجلات العلمية. 

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تتيح المبادرة برنامج خاص لطلاب المرحلة الجامعيه النهائية يشمل اختيار موضوع مشروع التخرج وخطوات إعداده. 

تمتاز المبادرة بعقد جلسات تفاعلية مع أساتذة من المركز ذوي خبرة في مجال البحث العلمي، مع تطبيقات عملية لإختيار مشروعات التخرج، ومواكبة التطور التقنى العالمى ومتطلبات سوق العمل. تمنح المبادرة شهادة مشاركة معترف بها تعزز من السيرة الذاتية للمتقدمين.

ويشمل البرنامج أيضا دورات النمذجة الجزيئية باستخدام الحاسب الآلي وموضوعات المواد المتقدمة والنانوتكنولوجي والهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية  والصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل والنباتات الطبية والتغذية والتغليف والتعبئة والذكاء الإصطناعي والزراعة الذكية والتغيرات المناخية وغيرها. 

 

 

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