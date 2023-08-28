كريم همام: طلاب ملتقى سفراء الجنوب يناقشون رؤية مصر في المثلث الذهبي

انطلقت فعاليات ملتقى إعداد قادة الجمهورية الجديدة الذي ينظمه معهد إعداد القادة بالتعاون مع جامعة جنوب الوادى، تحت شعار سفراء الجنوب، ويضم جامعات" سوهاج - جنوب الوادي وفرع الغردقة - جامعة الأقصر - أسوان)، وذلك تماشياً مع رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للوزارة ٢٠٢٣.

تُعقد فعاليات الملتقى تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة، الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة، وإشراف الدكتور حسام الشريف وكيل المعهد، الدكتور ربيع سيد منسق الأنشطة.

بحضور الدكتور حمدى حسين رئيس جامعة الأقصر، الدكتور أحمد حمدى شورة عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية، اللواء أركان حرب مهندس حافظ محمود حسن مساعد وزير التجارة والصناعة الأسبق، مساعد رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة الأسبق، الفنان القدير طارق دسوقي.

أشار الدكتور أحمد عكاوى رئيس جامعة الوادى الجديد إلي أهمية هذه الملتقيات في تنمية مهارات الطلاب وبناء شخصياتهم، وأثنى فى كلمته على دور الجهاز الإداري في تحقيق نجاح هذه الفاعلية، مؤكدا أن الجامعات لها ثلاث مخرجات تحقق أهدافها، وأن الإدارة ليست هدف من أهداف الجامعة ولكن لن تتحقق الثلاث مخرجات إلا بالجهاز الإدارى فهم حجر الأساس وركيزة أساسية فى نجاح الجامعة.



وقال رئيس جامعة جنوب الوادي بأن الدولة المصرية قدمت دعمًا كبيرًا لطلاب الجامعات من خلال توفير منح دراسية وبرامج تمويل، بالإضافة إلى تطوير بنية التعليم العالي. وأشار إلى أهمية المشروعات القومية في توفير فرص عمل وتنمية اقتصادية، وكذلك دورها في بناء الولاء والانتماء للوطن من خلال المساهمة في تطوير المجتمع وتحسين جودة الحياة.



وفي كلمته نقل الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة تحية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدا أن الشباب هم الركيزة الأساسية لبناء مصر وصنع مستقبلها، لذا وجب على جميع المؤسسات ومعهد إعداد القادة الاهتمام بتعزيز الوعي لدى الشباب المصري وذلك في ضوء اهتمام القيادة السياسية بالتركيز على التعليم وترسيخ الفكر الرصين لدى الشباب وأهمية التواصل بين الشباب.

واستكمل مدير معهد إعداد القادة كلمته بتوضيح جهود الدولة المصرية لمواجهة التحديات، من خلال تمكين شبابنا وتزويدهم بالمهارات والمعرفة بما يسهم بشكل كبير في بناء مستقبل أفضل، مشيرا أن هذا الملتقى يمثل نقطة التقاء للعقول الواعدة، حيث يتم تبادل الخبرات ويعكس الملتقى الجهود الحثيثة لتفعيل دور الشباب في تحقيق التغيير الإيجابي.



كما أكد همام أن طلاب ملتقى سفراء الجنوب يناقشون رؤية مصر فى المثلث الذهبي الذي يناقش خطط التنمية فى ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠ وكذا الخطة الاستراتيجية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

وأشاد الدكتور حمدي حسين رئيس جامعة الأقصر بدور معهد إعداد القادة قائلا " هو معهد إعداد قادة المستقبل فى جمهورية مصر العربية"، وأكد على دور البرامج التوعوية لتثقيف طلاب الجامعات، حيث تساهم في زيادة الوعي والمعرفة في مختلف المجالات.

وأوضح الدكتور بدوى شحات نائب رئيس جامعة جنوب الوادى، أهمية المشروعات القومية التى تقوم بها بلادنا فهي تعد استثمار للمستقبل، مشيدا بجهود الدولة المبذولة فى حل التحديات التى تواجهها.

وخلال كلمة الفنان القدير طارق دسوقى أوضح أن هناك مخاطر تواجه المجتمع، ولمواجهة ذلك التحديات يجب بناء الوعي ودور القوة الناعمة فى ذلك من خلال الثقافة بشكل عام والفن بشكل خاص والدراما على وجه التحديد.



وقد أوصى دسوقى بضرورة أن يرسخ الفن الهوية المصرية والتأكيد على مفهوم الوحدة الوطنية، والنماذج المضيئة باختلاف الفئات، وأعمال تسهم في الرجوع لمنظومة الاخلاق والمتمثلة فى الصبر والإيثار والرحمة والمودة، والإيمان بالله وبقدرة الشخص في تحقيق الحلم.

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