أخبار التعليم|جامعة القاهرة تكشف نظام الدراسة بالعام الجديد.. و50% خصما للطلاب الوافدين بوسائل النقل والمواصلات

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.



كريم همام: طلاب ملتقى سفراء الجنوب يناقشون رؤية مصر في المثلث الذهبي

انطلقت فعاليات ملتقى إعداد قادة الجمهورية الجديدة الذي ينظمه معهد إعداد القادة بالتعاون مع جامعة جنوب الوادى، تحت شعار سفراء الجنوب، ويضم جامعات" سوهاج - جنوب الوادي وفرع الغردقة - جامعة الأقصر - أسوان)، وذلك تماشياً مع رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للوزارة ٢٠٢٣.

تنسيق الجامعات 2023.. بشرى سارة لطلاب علمي علوم بكليات المرحلة الثالثة

تنسيق المرحلة الثالثة 2023 ، ينتظره الكثير من طلاب الثانوية العامة 2023 حيث تم إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 علي موقع التنسيق الإلكتروني التي حددتها وزارة التعليم العالي.

رئيس جامعة عين تتابع مستجدات أعمال مدينة عين شمس الطبية

اجتمعت الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس ، صباح يوم الأحد الموافق ٢٧ أغسطس ، مع اللواء دكتور محمد السيد صالح مدير إدارة الاشغال العسكرية ، وعميد وائل سلامة متولى قائد اللواء ١٥٠ أشغال عسكرية ، و الدكتور على الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ، و الدكتور طارق يوسف المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية والدكتور ياسر مجاهد مدير مركز الاستشارات الهندسية و استشارى مشروع مدينة عين شمس الطبية ، للإطلاع على مستجدات أعمال تطوير منطقة مستشفيات جامعة عين شمس وتحويلها لمدينة طبية عالمية في قلب القاهرة.

دعما للسياحة التعليمية.. 50% خصم للطلاب الوافدين بوسائل النقل والمواصلات

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن الوزارة تقدم بعض المميزات للطلاب الوافدين، من أجل دعم السياحة التعليمية ومن بينها تقديم منح للطلاب بموجب كارت الاشتراك بناء على التأشيرة التعليمية من التعليم العالى.

السياحة والآثار: تخفيض 50% للطالب الوافد على دخول المناطق الأثرية

قالت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار، إنه سيتم عمل تخفيض 50 % وذلك لجميع الطلاب الوافدين الدارسين بالجامعات المصرية، على دخول المناطق الأثرية.

رئيس جامعة جنوب الوادى: البرنامج التدريبي بداية للتعاون مع معهد إعداد القادة

أشاد الدكتور أحمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادى بدور معهد إعداد القادة في تعزيز وبناء الوعي، مبديا سعادته ان جنوب الوادى تستضيف عدة برامج تدريبية شملت الثلاث ركائز الاساسية للجامعة وهم أعضاء هيئة التدريس، والعاملين والطلاب، مستهدفين بذلك رفع الوعي وبناء العقول وتقديم القيمة والنفع للمجتمع.

بعد ظهور حالات لمتحور EG5.. جامعة القاهرة تكشف نظام الدراسة بالعام الجديد

كشف الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العينى جامعة القاهرة ، عن شكل و نظام الدراسة بالكلية خلال انتشار متحور EG5 الجديد خلال العام الدراسى ٢٠٢٣-٢٠٢٤ .