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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بعد ظهور حالات لمتحور EG5.. جامعة القاهرة تكشف نظام الدراسة بالعام الجديد

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

كشف الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العينى جامعة القاهرة ، عن شكل و نظام الدراسة بالكلية خلال انتشار متحور EG5 الجديد خلال العام الدراسى ٢٠٢٣-٢٠٢٤ .

وقال الدكتور حسام صلاح خلال تصريح لصدى البلد ، نظام الدراسة كما هى ، طرق وسائل التعليم كما هو ، و نظام الحضور لم يتغير و فى حالة حدوث أى جديد سنعلن عن هذا فى الوقت المناسب .

وكان قد لم يتم رصد أى حالات اصابة بالمتحور الجديد فى مستشفيات جامعة القاهرة ، لذلك لا داعى للقلق ولكن لا بد من اتباع الاجراءات الاحترازية

و أضاف " صلاح " فى الاساس الكورونا لم تختفى و لكن نسبة خطورتها على الشعوب أصبحت ضعيفة عن بداية ظهورها ومثلها مثل أى مرض نتعرض له.

و اكد على أن المتحور الجديد تم رصده فى العديد من الدول ، ولكن دورنا أن نكتشف تأثيرها و هل هى ليها ضرر أكثر ام نفس التأثير التى تم رصده بعد موجات فيروس كورونا و أصبح تأثيرها لا يذكر لذلك قامت الدول برفع القيود.

إجراءات الاحترازية حالات إصابة كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة كلية طب قصر العيني مستشفيات جامعة القاهرة متحور كورونا الجديد

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