بعد ظهور حالات لمتحور EG5.. جامعة القاهرة تكشف نظام الدراسة بالعام الجديد

كشف الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العينى جامعة القاهرة ، عن شكل و نظام الدراسة بالكلية خلال انتشار متحور EG5 الجديد خلال العام الدراسى ٢٠٢٣-٢٠٢٤ .

وقال الدكتور حسام صلاح خلال تصريح لصدى البلد ، نظام الدراسة كما هى ، طرق وسائل التعليم كما هو ، و نظام الحضور لم يتغير و فى حالة حدوث أى جديد سنعلن عن هذا فى الوقت المناسب .

وكان قد لم يتم رصد أى حالات اصابة بالمتحور الجديد فى مستشفيات جامعة القاهرة ، لذلك لا داعى للقلق ولكن لا بد من اتباع الاجراءات الاحترازية

و أضاف " صلاح " فى الاساس الكورونا لم تختفى و لكن نسبة خطورتها على الشعوب أصبحت ضعيفة عن بداية ظهورها ومثلها مثل أى مرض نتعرض له.

و اكد على أن المتحور الجديد تم رصده فى العديد من الدول ، ولكن دورنا أن نكتشف تأثيرها و هل هى ليها ضرر أكثر ام نفس التأثير التى تم رصده بعد موجات فيروس كورونا و أصبح تأثيرها لا يذكر لذلك قامت الدول برفع القيود.