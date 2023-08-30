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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عقد مقابلات منحة التفوق لمرشحي كلية الهندسة جامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

نظمت كلية الهندسة بجامعة عين شمس من خلال مكتب التعاون الدولي بها المقابلات الشخصية الخاصة بالطلاب المتفوقين الحاصلين على الثانوية العامة من مدارس حكومية و المرشحين للالتحاق بالدفعة الثالثة لمنحة ساويرس للتفوق وذلك للعام الأكاديمي 2023/2024.

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وقد جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور عمر الحسيني عميد كلية الهندسة.

وقد تم عقد ستة لجان على مدر  يومين تتكون كل لجنة من أساتذة كلية الهندسة بتخصصاتها المختلفة من العمارة والعمران والاتصالات والميكانيكا، بالإضافة إلي ممثلي مؤسستي اتجاه وساويرس لإجراء المقابلات للطلاب المرشحين.
وتعد استضافة هذه المقابلات خطوة هامة من أجل تدعيم سبل التعاون بين كلية الهندسة ومؤسسة ساويرس والطلاب وفتح مجالات مختلفة لللتعاون لتحقيق أفضل فرص للطلاب الحاصلين على المنحة.

 

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
كلية الهندسة جامعة عين شمس مكتب التعاون الدولي الطلاب المتفوقين الثانوية العامة مدارس حكومية الدكتورة غادة فاروق Jobs Education

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