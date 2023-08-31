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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تجديد الثقة في أسامة إمام عميدا لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة حلوان

الدكتور أسامة إمام
الدكتور أسامة إمام

أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية، بينها تعيين الدكتور أسامة إمام عميدًا لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة حلوان، لفترة جديدة تمتد لثلاثة سنوات، وذلك وفقا للقرار الجمهوري رقم 355 لسنة 2023.

جدير بالذكر أن الدكتور أسامة عزالدين إمام، شغل المنصب عميدًا للكلية منذ عام ٢٠٢٠، كما شغل منصب قائم بأعمال عميد الكلية منذ الأول من أغسطس 2018.

وتقلد العديد من المناصب، حيث عُين مديرًا للتعليم الإلكتروني بالجامعة، ورئيس قسم نظم المعلومات، ووكيلا لشئون التعليم والطلاب، كما تم اختياره في لجنة اختيار القيادات بوزارة الآثار، وكذلك تم تعيينه عضوًا في لجنة اختيار القيادات بجامعة عين شمس وعضوا في لجنة اختيار القيادات بوزارة السياحة.

وللدكتور أسامة عزالدين، العديد من المؤلفات العلمية في المجالات الدولية، حيث بلغت قرابة 70 بحثا دوليا، إضافةً إلى الإشراف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه والتي وصلت قرابة 40 رسالة وقام بتحكيم قرابة 100 رسالة ماجستير ودكتوراه.

ونشر "إمام" أكثر من 90 بحث علميا، وأشرف على قرابة 70 رسالة علمية من رسائل الماجيستير والدكتوراه كما شارك في تحكيم 100 رسالة علمية، ويعمل محكما بالعديد من المجلات العلمية العالمية، وعمل أستاذا زائرا بجامعة كاردف مترو بولتن (المملكة المتحدة) وجامعة غرناطة بأسبانيا، وله العديد من المشاركات المجتمعية مثل كونه متحدثًا رئيسيا بمعرض أبوظبي الدولي للكتاب، ومؤتمر العالمي السابع لدار الإفتاء المصرية.

وزير التعليم العالي الحاسبات والذكاء الاصطناعى جامعة حلوان الذكاء الاصطناعي Jobs Education

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