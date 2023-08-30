أخبار التعليم| إعلام القاهرة تفتح باب التقديم للماجستير المهني.. نتيجة تقليل الاغتراب 2023 برابط سريع

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.
إعلام القاهرة تعلن فتح باب التقديم للماجستير المهني في علوم الإعلام
أعلنت الدكتورة حنان جنيد، عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة، عن فتح باب التقديم للماجستير المهني في علوم الإعلام، بأسلوب التعلم الإلكتروني، للعام الدراسي 2023-2024.
شروط برامج البينية بكلية الدراسات والبحوث بجامعة عين شمس
أعلنت كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس عن فتح التسجيل فى البرامج البينية على مستوى الكلية ببرامج الساعات المعتمدة.
شروط التقديم في البرامج البينية بجامعة عين شمس
أعلنت كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس، عن فتح التسجيل فى البرامج البينية على مستوى الكلية ببرامج الساعات المعتمدة.
نتيجة تقليل الاغتراب 2023 ... رابط سريع
أعلنت منذ قليل نتيجه تقليل الاغتراب 2023ويتسابق الجميع الآن للبحث عن رابط سريع لنتيجه تقليل الاغتراب 2023 والتي أعلنت عنها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبر موقع التنسيق الإلكتروني.
متاح الآن.. سجل في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 عبر هذا الرابط
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، انطلاق التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 ، بدءًا من اليوم الأربعاء، الموافق 30/8/2023 حتى يوم الجمعة الموافق 1/9/2023.