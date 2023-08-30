أخبار التعليم| إعلام القاهرة تفتح باب التقديم للماجستير المهني.. نتيجة تقليل الاغتراب 2023 برابط سريع

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

أعلنت الدكتورة حنان جنيد، عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة، عن فتح باب التقديم للماجستير المهني في علوم الإعلام، بأسلوب التعلم الإلكتروني، للعام الدراسي 2023-2024.

أعلنت كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس عن فتح التسجيل فى البرامج البينية على مستوى الكلية ببرامج الساعات المعتمدة.

أعلنت كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس، عن فتح التسجيل فى البرامج البينية على مستوى الكلية ببرامج الساعات المعتمدة.

أعلنت منذ قليل نتيجه تقليل الاغتراب 2023ويتسابق الجميع الآن للبحث عن رابط سريع لنتيجه تقليل الاغتراب 2023 والتي أعلنت عنها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، انطلاق التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 ، بدءًا من اليوم الأربعاء، الموافق 30/8/2023 حتى يوم الجمعة الموافق 1/9/2023.