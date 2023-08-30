بيان عاجل من التعليم العالي لطلاب الشهادات الأجنبية.. تفاصيل

قرر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مد فترة قبول أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات الأجنبية حتي يوم الأحد الموافق 10 سبتمبر 2023.

نظرًا لتأخر وصول بعض شهادات الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة الأجنبية لهذا العام 2023، حرصًا على مصلحة الطلاب ولإتاحة الفرصة أمامهم للتقدم بأوراقهم لمكتب التنسيق بمقره الرئيسي بالمدينة الجامعية بجامعة عين شمس.

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وكان قد أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا بغلق مقر المنشأة المسماة "العلمى المتقدم للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات" والكائن مقرها (28 شارع السحاب بالهرم _ خلف محافظة الجيزة)، والتي تروج لنفسها بقبول الحاصلين على الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة والدبلومات الفنية (صناعى _ زراعى _فندقى)، فى تخصصات نظم المعلومات الإدارية والحاسب الآلى، والدراسات السياحية، والتحاليل الطبية، والخدمات الطبية، وغيرها، دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة في هذا الشأن.

وخاطب د.أيمن عاشور محافظ الجيزة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية حيال المنشأة المذكورة، فضلًا عن مخاطبة وزير التربية والتعليم لإعمال شأن الوزارة.