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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة 2023| مؤشرات مبشرة بالحدود الدنيا للكليات.. وتوجيهات مطمئنة من الوزير للطلاب

تنسيق المرحلة الثالثة
تنسيق المرحلة الثالثة 2023

بشرى حول مؤشرات الحدود الدنيا لكليات المرحلة الثالثة 2023 علمي وأدبي

توجيهات مهمة من وزير التعليم العالي بشأن تنسيق المرحلة الثالثة 2023

 

وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات باستمرار جاهزية معامل الحاسب الآلي بكافة الجامعات الحكومية لمساعدة الطلاب طوال فترة التنسيق الإلكتروني، وتقديم الدعم الفني للطلاب بما يضمن التيسير عليهم خلال فترة التنسيق القادمة، موجهًا الشكر لمكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، وأمانة المجلس الأعلى للجامعات، وأمانة مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية، على جهودهم في تنسيق وقبول الطلاب الجُدد هذا العام، إضافة إلى قبول الطلاب العائدين من الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية لاستكمال دراستهم بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية.

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احذروا النصب.. توجيهات هامة وعاجلة من التعليم العالي للطلاب بشأن هذه الكيانات

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ننشر الكيانات المعتمدة من التعليم العالي.. وتوجيه هام لحماية الطلاب من النصب

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وزير التعليم العالي يستقبل السفير الفلسطيني لبحث سُبل تعزيز التعاون المُشترك

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قبل التسجيل.. اطلع على الخطوات الصحيحة للتقديم لتنسيق المرحلة الثالثة 2023

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لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2023 علمي .. الحق مكانك في هذه الكليات

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متاح الآن.. سجل في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 عبر هذا الرابط

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قبل التسجيل .. اعرف الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 علمي

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عاجل | رسميا .. ننشر موعد انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة 2023

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عاجل |ظهرت الآن.. التعليم العالي تعلن نتيجة تقليل الاغتراب 2023 عبر هذا الرابط

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تنسيق المرحلة الثالثة 2023

 

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، انطلاق التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 ، بدءًا من اليوم الأربعاء، الموافق 30/8/2023 حتى يوم الجمعة الموافق 1/9/2023.

 

المرحلة الثالثة وعدد طلابها

• سيتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني للطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2023، وكذلك المُتخلفون من المرحلتين الأولى والثانية لتدوين رغباتهم وذلك في الفترة من يوم الأربعاء الموافق 30/8/2023 حتى يوم الجمعة  الموافق 1/9/2023.

 

• العدد المُقدر لطلاب هذه المرحلة:


الشعب العلمية: 205 درجات  بنسبة 50%.
عدد الطلاب: 83863.


الشعبة الأدبية: 205 درجات  بنسبة 50%.
عدد الطلاب: 50983.


إجمالي طلاب الشعبتين العلمية والأدبية: 134846.

• ويشار إلى أن نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة (الدور الأول) سيتم إرجاء إعلانها حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين  في امتحانات (الدور الثاني) للثانوية العامة هذا العام 2023، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.

ويبحث الطلاب عن أهم كليات ومعاهد المرحلة الثالثة 2023 علمي  بعد انتهاء تنسيق المرحلة الثانية ، والذي من المرتقب أن تعلنه وزارة التعليم العالي خلال الأيام القليلة المقبلة.

 

موقع تنسيق الجامعات 2023

مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023

وأكد مصدر مسؤول أن تنسيق المرحلة الثالثة 2023 يشمل على العديد من الكليات للطلاب من بينها كليات الآداب وتربية فنبة وموسيقية والحصول لطلاب شعبتي علمي علوم وعلمي رياضة وكليات تربية رياضية وتربية نوعية لطلاب الشعبة الأدبية.

وأشار إلى أنه تأتي على رأس الكليات التي يسعى الطلاب إلى الاطلاع على مؤشراتها كليات الآداب والحقوق حيث من المتوقع أم يمون الحد الأدنى لكلية آداب انتساب  61.5% ، بينما  حقوق انتساب 59.8%.

وأشار المصدر إلى أن هناك 75 رغبة متاحة للطلاب يمكنهم التسجيل بها خلال فترة المرحلة الثالثة التي ستعلن عنها الوزارة. 

 

التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2023

ويتم القبول بالجامعات والمعاهد في تنسيق الجامعات 2023 عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg

 

حماية طلاب المرحلة الثالثة 2023 من النصب :

 

وقال  الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، إن إعلان قوائم المؤسسات التعليمية المُعتمدة داخل جمهورية مصر العربية؛ يهدف إلى توعية الطلاب وأولياء الأمور بهذه المؤسسات، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية التي تُمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة من الوزارة، وتمنح شهادات وهمية غير مُعادلة من المجلس الأعلى للجامعات، مؤكدًا تكثيف عمل لجان الضبطية القضائية بالوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة، حملاتها خلال هذه الفترة، لضبط أي كيانات وهمية تدعي كذبًا أنها مُعتمدة.

وأضاف المُتحدث الرسمي لوزارة للتعليم العالي والبحث العلمي، أنه يمكن للطلاب متابعة جميع أخبار التنسيق للجامعات والمعاهد خلال الفترة الحالية، من خلال ما يُنشر من بيانات رسمية تصدر عن المركز الإعلامي للوزارة بوسائل الإعلام المختلفة، وما يُنشر على الموقع الإلكتروني وحسابات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

 

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احذروا النصب.. توجيهات هامة وعاجلة من التعليم العالي للطلاب بشأن هذه الكيانات

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ننشر الكيانات المعتمدة من التعليم العالي.. وتوجيه هام لحماية الطلاب من النصب

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وزير التعليم العالي يستقبل السفير الفلسطيني لبحث سُبل تعزيز التعاون المُشترك

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قبل التسجيل.. اطلع على الخطوات الصحيحة للتقديم لتنسيق المرحلة الثالثة 2023

txt

لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2023 علمي .. الحق مكانك في هذه الكليات

txt

متاح الآن.. سجل في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 عبر هذا الرابط

txt

قبل التسجيل .. اعرف الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 علمي

txt

عاجل | رسميا .. ننشر موعد انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة 2023

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عاجل |ظهرت الآن.. التعليم العالي تعلن نتيجة تقليل الاغتراب 2023 عبر هذا الرابط

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بعد قرار 4 سنوات للهندسة.. الأعلى للجامعات يوضح تفاصيل تطبيقه.. وخبراء: الفكرة جيدة

 

تنسيق المرحلة الثالثة 2023

الأماكن الشاغرة بالكليات لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2023 علمي :


تربية نوعية موسيقية بور سعيد
تربية رياضية بنين العريش
تربية رياضية بنات العريش
تربية نوعية فنية مطروح
تربية شعبة تربية فنية السويس
تربية موسيقية حلوان
تربية رياضية بنات بني سويف
تربية نوعية فنية سوهاج
تربية نوعية موسيقية المنصورة
تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية
تربية نوعية موسيقية طنطا
تربية رياضية بنات الفيوم
تربية رياضية بنات المنيا
تربية رياضية بنين الوادي الجديد

تنسيق المرحلة الثالثة 2023
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج أسيوط التكنولوجية
تربية نوعية فنية بنها
تربية رياضية بنات دمياط
سياحة وفنادق مطروح
تربية نوعية فنية دمياط
تربية نوعية المنصورة بمنية النصر
تربية نوعية فنية المنصورة
تربية رياضية بنين مطروح
تربية نوعية فنية أسيوط
تربية نوعية موسيقية القاهرة
تربية رياضية بنات جنوب الوادي
تربية نوعية فنية الزقازيق
تربية رياضية بنات حلوان بالجزيرة
تربية رياضية بنات بور سعيد
تربية رياضية بنات كفر الشيخ

 

تنسيق المرحلة الثالثة 2023


تربية رياضية بنين السويس
تربية نوعية فنية المنصورة بميت غمر
تربية رياضية بنين مدينة السادات
تربية نوعية فنية جنوب الوادي
تربية رياضية بنات المنوفية بشبين الكوم
تربية نوعية موسيقية أسيوط
تربية رياضية بنين قناة السويس بالإسماعيلية
تربية رياضية بنات طنطا
تربية رياضية بنات الإسكندرية
تربية الوادي الجديد رياضة
تربية شعبة تربية فنية قناة السويس بالإسماعيلية
تربية نوعية فنية طنطا
آداب انتساب موجه جنوب الوادي
آداب انتساب موجه المنيا
تربية رياضية بنات بنها
تربية رياضية بنين سوهاج

 

txt

احذروا النصب.. توجيهات هامة وعاجلة من التعليم العالي للطلاب بشأن هذه الكيانات

txt

ننشر الكيانات المعتمدة من التعليم العالي.. وتوجيه هام لحماية الطلاب من النصب

txt

وزير التعليم العالي يستقبل السفير الفلسطيني لبحث سُبل تعزيز التعاون المُشترك

txt

قبل التسجيل.. اطلع على الخطوات الصحيحة للتقديم لتنسيق المرحلة الثالثة 2023

txt

لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2023 علمي .. الحق مكانك في هذه الكليات

txt

متاح الآن.. سجل في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 عبر هذا الرابط

txt

قبل التسجيل .. اعرف الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 علمي

txt

عاجل | رسميا .. ننشر موعد انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة 2023

txt

عاجل |ظهرت الآن.. التعليم العالي تعلن نتيجة تقليل الاغتراب 2023 عبر هذا الرابط

txt

بعد قرار 4 سنوات للهندسة.. الأعلى للجامعات يوضح تفاصيل تطبيقه.. وخبراء: الفكرة جيدة

تنسيق المرحلة الثالثة 2023


آداب انتساب موجه العريش
تربية رياضية بنات الزقازيق
تربية العريش رياضة
تربية جنوب الوادي رياضة
تربية رياضية بنين المنصورة
تربية نوعية فنية الإسكندرية
تربية رياضية بنين المنوفية بشبين الكوم
تربية فنية حلوان بالزمالك
تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية
تربية رياضية بنين بور سعيد
تربية فنية المنيا
تربية رياضية بنات سوهاج
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة  شرق بورسعيد التكنولوجية
تربية نوعية المنصورة بميت غمر
تربية نوعية فنية كفر الشيخ
تربية رياضية بنين بني سويف
تربية رياضية بنين الفيوم
تربية نوعية موسيقية المنيا
حقوق انتساب موجه طنطا
حقوق انتساب موجه أسيوط
حقوق انتساب موجه القاهرة
حقوق انتساب موجه عين شمس

 

 

تنسيق المرحلة الثالثة 2023


حقوق انتساب موجه المنصورة
حقوق انتساب موجه بني سويف
حقوق انتساب موجه الإسكندرية
حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم
تربية نوعية فنية دمنهور بالنوبارية
تربية (طفولة) جنوب الوادي بالغردقة
آداب انتساب موجه دمنهور
آداب انتساب موجه الزقازيق
آداب انتساب موجه المنصورة
آداب انتساب موجه بني سويف
آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم
آداب انتساب موجه طنطا
العالي ترميم الآثار بأبي قير
آداب المنيا
تربية رياضية بنين المنيا
تربية رياضية بنات أسيوط
آداب أسيوط
تربية رياضية بنين أسيوط
خدمة اجتماعية تنموية بني سويف
تربية نوعية بور سعيد
آداب انتساب موجه دمياط
آداب انتساب موجه أسوان
تربية نوعية دمياط
تربية (طفولة) الوادي الجديد
أقتصاد منزلى العريش
تربية (طفولة) سوهاج
تربية رياضية بنين طنطا
حقوق انتساب موجه مدينة السادات
آداب انتساب موجه الفيوم
تربية نوعية عين شمس
تربية رياضية بنين كفر الشيخ
تربية رياضية بنات المنصورة

تربية نوعية أسوان

 

تنسيق المرحلة الثالثة 2023


الفني لترميم الآثار بالأقصر
خدمة اجتماعية الفيوم
تربية رياضية بنين حلوان
تربية بني سويف رياضة
تربية المنيا رياضة
آداب جنوب الوادي
آداب الوادي الجديد
خدمة اجتماعية أسوان
تربية أسيوط رياضة
تربية رياضية بنين الإسكندرية
تربية سوهاج رياضة
حقوق انتساب موجه حلوان
تربية رياضية بنين الزقازيق
تربية نوعية موسيقية الزقازيق
سياحة وفنادق حلوان بالمنيل
تربية رياضية بنات مدينة السادات
تربية نوعية المنوفية بأشمون

 

تنسيق المرحلة الثالثة 2023

الأماكن الشاغرة بالكليات لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2023 أدبي:

الأماكن الشاغرة للشعبة الأدبية:
تربية نوعية موسيقية بورسعيد
تربية رياضية بنات العريش
تربية نوعية موسيقية مطروح
تربية نوعية فنية مطروح
تربية نوعية موسيقية دمنهور بالنوبارية
تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر
تربية نوعية فنية بور سعيد
تربية موسيقية حلوان
تربية رياضية بنين العريش

 

تنسيق المرحلة الثالثة 2023

تربية نوعية موسيقية دمياط
تربية نوعية فنية أسوان
تربية شعبة تربية فنية السويس
تربية رياضية بنين مطروح
تربية نوعية شعبة مسرح تربوى المنصورة
تربية رياضية بنات السويس
تربية نوعية موسيقية عين شمس
المعهد العالى للعلوم الادارية بأوسيم جيزة
تربية نوعية موسيقية جنوب الوادي
تربية نوعية موسيقية المنصورة
تربية رياضية بنات الوادي الجديد
تربية رياضية بنين الوادي الجديد
تربية نوعية موسيقية سوهاج
تربية رياضية بنين السويس

 

تنسيق المرحلة الثالثة 2023

تربية نوعية موسيقية المنوفية
تربية نوعية فنية دمياط
تربية رياضية بنات أسوان
تربية رياضية بنين بور سعيد
تربية رياضية بنين قناة السويس بالإسماعيلية
تربية نوعية فنية جنوب الوادي
تربية رياضية بنات بور سعيد
تربية نوعية موسيقية الإسكندرية
تربية نوعية فنية المنوفية بأشمون
تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية
تربية نوعية موسيقية كفر الشيخ
تربية نوعية فنية المنصورة بميت غمر
تربية رياضية بنات سوهاج
تربية رياضية بنين سوهاج
تربية نوعية فنية سوهاج
تربية نوعية فنية دمنهور بالنوبارية
تربية رياضية بنين الفيوم
تربية رياضية بنات الفيوم
تربية رياضية بنين المنيا

تربية رياضية بنين بني سويف

تنسيق المرحلة الثالثة 2023

تربية رياضية بنات بني سويف
تربية شعبة تربية فنية قناة السويس بالإسماعيلية
تربية رياضية بنين مدينة السادات
تربية رياضية بنات مدينة السادات
تربية نوعية فنية بنها
تربية نوعية موسيقية بنها
تربية رياضية بنين الزقازيق
تربية رياضية بنات الزقازيق
تربية نوعية فنية المنصورة
تربية نوعية فنية الفيوم
تربية رياضية بنين أسوان
تربية نوعية موسيقية طنطا
تربية رياضية بنين طنطا
تربية رياضية بنات طنطا
تربية نوعية موسيقية الزقازيق
تربية رياضية بنات الإسكندرية
تربية رياضية بنين المنوفية بشبين الكوم
تربية رياضية بنين دمياط
تربية نوعية فنية القاهرة
تربية نوعية موسيقية القاهرة
تربية رياضية بنين حلوان

 

تنسيق المرحلة الثالثة 2023

تربية رياضية بنات حلوان بالجزيرة
تربية رياضية بنات المنصورة
تربية رياضية بنات جنوب الوادي
العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم
تربية رياضية بنين كفر الشيخ
تربية رياضية بنات كفر الشيخ
تربية نوعية موسيقية أسوان
تربية رياضية بنات أسيوط
تربية رياضية بنين أسيوط
تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية
تربية رياضية بنين جنوب الوادي
تربية نوعية موسيقية المنصورة بميت غمر

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قبل التسجيل .. اعرف الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 علمي

عاجل | رسميا .. ننشر موعد انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة 2023

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