احذروا النصب.. توجيهات هامة وعاجلة من التعليم العالي للطلاب بشأن هذه الكيانات

وجه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإعلان قوائم مؤسسات التعليم العالي المُعتمدة في جمهورية مصر العربية؛ لتوعية الطلاب وأولياء الأمور بهذه المؤسسات التعليمية المُعتمدة، وذلك تزامنًا مع بدء أعمال المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب الثانوية العامة المصرية 2023.

وتشمل هذه القائمة المؤسسات التعليمية المُعتمدة من الوزارة: (الجامعات الحكومية، الجامعات الخاصة، الجامعات الأهلية، الجامعات التكنولوجية، أفرع الجامعات الأجنبية، جامعات باتفاقيات دولية، جامعات باتفاقيات إطارية، جامعات بقوانين خاصة، أكاديميات حكومية، الكليات التكنولوجية، المعاهد).

من جانبه، أكد السيد عطا، المُشرف العام على مكتب التنسيق ورئيس قطاع التعليم بالوزارة، أن لجان الضبطية القضائية تُكثف عملها خلال الفترة الحالية، لمُداهمة أية كيانات وهمية تدعي كذبًا أنها مُعتمدة، أو مقرات تُمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة التعليم العالي لممارسة أنشطة تعليمية؛ وذلك حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور .

فيما صرح الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن إعلان قوائم المؤسسات التعليمية المُعتمدة داخل جمهورية مصر العربية؛ يهدف إلى توعية الطلاب وأولياء الأمور بهذه المؤسسات، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية التي تُمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة من الوزارة، وتمنح شهادات وهمية غير مُعادلة من المجلس الأعلى للجامعات، مؤكدًا تكثيف عمل لجان الضبطية القضائية بالوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة، حملاتها خلال هذه الفترة، لضبط أي كيانات وهمية تدعي كذبًا أنها مُعتمدة.

وأضاف المُتحدث الرسمي لوزارة للتعليم العالي والبحث العلمي، أنه يمكن للطلاب متابعة جميع أخبار التنسيق للجامعات والمعاهد خلال الفترة الحالية، من خلال ما يُنشر من بيانات رسمية تصدر عن المركز الإعلامي للوزارة بوسائل الإعلام المختلفة، وما يُنشر على الموقع الإلكتروني وحسابات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مواقع التواصل الاجتماعي التالية:

● الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

https://mohesr.gov.eg/



● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (فيسبوك)

https://www.facebook.com/MOHESREGYPT



● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (الانستجرام)

https://www.instagram.com/mohesregypt



● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (تويتر)

https://twitter.com/Mohesregypt



● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على منصة (Threads):

https://www.threads.net/@mohesregypt

وتُهيب وزارة التعليم العالي بوسائل الإعلام المختلفة، نشر قوائم مؤسسات التعليم العالي المُعتمدة للرأي العام؛ لتعريف الطلاب بها خلال هذه الفترة الهامة.